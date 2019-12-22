Пенсии в Украине будут получать далеко не все, поскольку так называемой «социальной помощи» больше не будет

Об этом заявил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирины Ковпашко, передает «Народная правда».

По ее словам, до 2004 года была предусмотрена так называемая «социальная помощь» для людей, у которых нет необходимого стажа работы. Однако теперь ее не будет. Поэтому, если при необходимых 26 годах работа, у человека будет 25,5 года, в назначении пенсии ей откажут.

«Предложат поработать еще полгода, тогда будет страховой стаж 26 лет. Не хватает года - предложат доработать еще год. И тогда человек выйдет на пенсию в 2020 году в возрасте 61 год. Второй вариант - дождаться, когда исполниться 63 года, тогда будет назначена пенсия по возрасту. Третий вариант - докупить пенсионный стаж, путем заключения договора о добровольном участии в системе общеобязательного пенсионного страхования», - отметила она.

Как сообщалось ранее, жителей ОРДЛО в принудительном порядке заставляют оформлять «республиканский» и российский паспорта. Если же они не согласятся на такой шаг, им угрожают увольнением, лишением премий и пенсий.

«В частности, под угрозой увольнения российское гражданство заставляют приобретать работников «администрации г. Краснодон», рабочих шахт «Краснодонуголь» и Луганского завода трубопроводной арматуры «Маршал»», – говорится в публикации.

Дальше больше. По информации агентства, во время очередного совещания «глава» города Брянка Михаил Моргунов заявил, что необходимо ускорить паспортизацию подчиненных, чтобы «успеть в сроки присоединиться к Ростовской области».

В соцсетях и между собой жители Брянки также говорят о том, что в территориальное подразделение «МРЭО МВД ДНР» завезли номерные знаки российского образца, на которых пока стоит индекс Ростовской области.

Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.

Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.

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