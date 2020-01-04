В начале 2020 будет немало перепадов температур и местами - обильные осадки

Обильные дожди, туманы, морось - все из-за аномально теплых температур в минувшем, 2019 году. Об этот идет речь в заявлении директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды.

Но по словам специалиста, январь и февраль 2020 будут не особо снежными, и не очень холодными:

«Ожидаются резкие перепады температур». Именно резкая смена температуры и приводит к внезапным и обильным осадкам, заявил синоптик:

«В виде снега, мокрого снега, снего-дождей и ледяных дождей, которые особенно опасны».

Вместе с тем согласно прогнозу доктора наук Вазиры Мартазиновой - заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометинститута ГСЧС и НАН Украины, февраль будет холодным, но не очень - с кратковременными резкими похолоданиями.

А вот первая декада января 2020 будет холодной. Так температура дойдет до -20 градусов, правда это ночью и на севере, а также в горах. В среднем же по другим регионам будет около -10 градусов по Цельсию, однако уже во второй половине января ожидается потепления.

Напомним, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил, что климат в Украине изменился безвозвратно и о настоящей зиме стоить забыть.

По его словам, климатические изменения в Украине - это ужас.

"У нас страшное повышение температуры зимнего периода – 2,5 градуса, а это просто ужас. Страшное повышение температуры летнего периода – почти на 2 градуса", – отметил он.

Кроме того, главный синоптик страны отметил, что настоящую зиму украинцы почувствуют, но недолго.

"Зима на сто процентов не может быть холодной, потому что такие тенденции температуры просто вычеркивают все эти похолодания", – объяснил он и добавил, что если снег и выпадет, то продержится недолго.

По поводу грядущего лета синоптик заявил, что оно будет жарким.

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