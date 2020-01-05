Известный астролог Влад Росс утверждает, что в 2020 году конфликт на Донбассе будет заморожен

Такой прогноз он сделал в интервью изданию "Апостроф"

Росс объяснил, что из-за схождения двух планет: Сатурна - символа заморозки и Плутона - символа конфликтов можно ожидать, что все глобальные конфликты, в том числе, и на Донбассе, будут заморожены.

«Поэтому однозначно нас ждет "холодное" перемирие по методу Кипра", - отметил астролог.

Кроме того, Влад Росс рассказал и о президенте Владимире Зеленском.

Он отметил, что это человек новой формации под знаком Водолея.

"Эпоха Водолея включится в конце 2020 года. Действительно, это наш украинский реформатор и, насколько я знаю из внутренней информации, он взяток вообще не берет. Ему предлагали по 200 миллионов, по 300 миллионов, пытались раскручивать с ним какие-то схемы, но он отказался полностью. Человек старается выполнять то, что он наметил", - рассказал астролог.

По мнению Росса, у Зеленского плохое окружение. В частности, он назвал Богдана и Гончарука.

"Но зато во внешней политике у нас есть хороший дипломат, и мы можем достигать с этим дипломатом больших успехов. Поэтому очень хороший контракт на пять лет у нас теперь есть с "Газпромом"", - рассказал он.

Напомним, Влад Росс решил предсказать украинцам, когда именно на Донбассе завершится война. При этом астролог отказался от предположений и слов "возможно" или вероятно. Росс уверенно написал своим подписчикам, что об окончании войны на востоке Украины Владимир Зеленский и Владимир Путин договорятся уже 26 ноября. А после этого изменил дату на 9 декабря.

Напомним, возвращение Донбасса совсем близко, названы нюансы: «могут захватить какую-то часть территории».

Как сообщала Politeka, возвращение Донбасса: страны ЕС предприняли неожиданный шаг.

Также Politeka писала, что сильнейший союзник Украины поставил Зеленского в тупик из-за Донбасса