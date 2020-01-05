Президент Украины Владимир Зеленский помог шведскому певцу Dr. Alban въехать в Украину после посещения Крыма

Как передает Politeka.net, об этом певец сообщил на своей страничке Instagram.



"Мне был запрещен въезд на Украину из-за моего выступления на оспариваемом полуострове Крым. Благодаря вмешательству президента я смог попасть в страну", - написал музыкант и прикрепил видео и несколько фотографий с Зеленским.



Такая новость не на шутку возмутила пользователей сети.



"Кто следующий гулять по Крещатику: Лолита, Пореченков, Охлобыстин, может Захерка Прилепин? Вот Кобзон не дожил ... Прогулялся бы по Крещатику с президентом, пирамидку ему подарил." ,"С такими темпами скоро путин перестанет быть х**лом...", " Полёт нормальный. Следующим выступит Газманов на 23 февраля. Ведь для Зе это большой праздник, в прошлом году он помнится в ФБ с ним поздравлял. Пипл хавает."," Когда Путина ждать?", - писали в сети.

Ранее политолог и журналист Юрий Романенко заявил, что решение Зеленского пустить в Украину Dr. Alban стало причиной того, что Украина не готова поддерживать санкционный режим из-за Крыма, который сама и ввела. И в результате, другие страны тем более не будут нести издержки из-за этого режима.

"Причём это было с 2014 года, когда Украина и не смогла назвать войну войной. В общем-то, неопределённость - ключевая причина сегодняшнего плачевного состояния Украины, поскольку здесь невозможно чётко назвать вещи своими именами", - заявил он.

Ранее мы сообщали, что российский актер и звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов может вернуться в Украину.

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