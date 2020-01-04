Володимир Зеленський обігнав Володимира Путіна в рейтингу популярності в Росії

Як передає Politeka.net, про це у своєму Facebook написав публіцист і російський опозиціонер Генадій Гудков.

За його словами, успіх Зеленського пояснюється тим, що прості росіяни втомилися від "вічного президента" Путіна.

"Вітав російський народ Путін, а всі росіяни обговорюють звернення Зеленського, який у ці дні став найпопулярнішим політиком ... Росії! Український президент сказав те, чого він нього чекали не лише 45 мільйонів українців, але чого хотіли б почути від президента ще 145 мільйонів росіян. Але не почули. Висновок - наш вічний президент набрид", - розкрив нюанси успіху російський опозиціонер.

Гудков впевнений, що майбутнього у епохи "путінізму" немає, оскільки росіяни в соцмережах терпіти не можуть Володимира Путіна.

Більш того, як розповідає опозиціонер, Володимир Путін не знає, що йому робити з Росією після такого успіху Володимира Зеленського.

"Путін не знає, що робити з Росією і для Росії. Це видно просто неозброєним оком з його новорічного звернення. Якщо в країні… головне завдання - відсвяткувати 75 років Перемоги, то говорити про адекватність влади не доводиться. Висновок: нічого хорошого (нового, свіжого) від нинішньої влади народу чекати не варто", - додав публіцист в Facebook.

Підсумовуючи, Геннадій Гудков розповів, у чому головна безпорадність нинішнього російського режиму і чому він приречений на катастрофу.

"Безпорадність режиму здолати проблеми економіки підтвердив і кремлівський прес-секретар пан Пєсков, який заявив: "Головний успіх минає - зупинка тенденції до зниження рівня добробуту громадян". Тобто зупинено не саме зниження рівня доходів громадян, а мова йде про якусь тенденцію, яку нібито вдалося не звернути назад, а лише зупинити", - резюмував опозиціонер у своїй публікації.

Раніше ми розповідали про можливий удар Володимира Путіна по Україні з Чорного моря.

Як стверджує генерал армії США Бен Ходжес, Путін навряд чи зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну з боку Чорного моря, але агресія на окупованих територіях буде тривати до тих пір, поки йому "по зубах не дадуть" США.

Бен Ходжес стверджує, що якщо цивілізований Захід не буде вести себе з росіянами, як годиться, вони і далі будуть займатися протизаконною діяльністю.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні