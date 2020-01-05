Президент Украины Владимир Зеленский не влияет на решение пограничников по пропуску или непропуску лиц через государственную границу



Как предает Politeka.net, об этом сообщил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко на своей страничке Facebook.

Он подчеркнул, что это вопросы относятся исключительно к компетенции Государственной пограничной службы.

"Я не знаком хорошо с творчеством певца со шведским гражданством, известного как Dr.Alban, хотя некоторые его песни мог слышать. Но государственную границу он пересекал в соответствии с действующим законодательством, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев", - сообщил он.

Также он добавил, что отказать иностранцам в пересечении границы можно через поручения правоохранительных органов, а в случае их отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены в Украину.

Отдельно он отметил, что все вопросы пограничного контроля относится исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины, на которое не влияет никто, включая и президента Украины.



Напомним, в сети разгорелся скандал из-за того, певец Dr. Alban сообщил, что въехать в Украину после посещения Крыма ему помог Владимир Зеленский.

Украинцы по-разному восприняли новость. В частности, некоторые возмущались, сравнивая зарубежного артиста с такими российскими звездами, как: Иван Охлобыстин, Лолита и другими. Известно, что последним также запрещен въезд в Украину, поэтому люди предполагают, что их ждет та же участь, что и Доктора Албана.

Ранее политолог и журналист Юрий Романенко заявил, что решение Зеленского пустить в Украину Dr. Alban стало причиной того, что Украина не готова поддерживать санкционный режим из-за Крыма, который сама и ввела. И в результате, другие страны тем более не будут нести издержки из-за этого режима.

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