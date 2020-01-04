Владимир Зеленский обогнал Владимира Путина в рейтинге популярности в России

Как передает Politeka.net, об этом в своем Facebook написал публицист и российский оппозиционер Геннадий Гудков.

По его словам, успех Зеленского объясняется тем, что простые россияне устали от "вечного президента" Путина.

"Поздравлял российский народ Путин, а все россияне обсуждают обращение Зеленского, который в эти дни стал самым популярным политиком ... России! Украинский президент сказал то, чего он него ждали не только 45 миллионов украинцев, но чего хотели бы услышать от своего президента еще 145 миллионов россиян. Но не услышали. Вывод - наш вечный президент надоел", - раскрыл нюансы успеха российский оппозиционер.

Гудков уверен, что будущего у эпохи "путинизма" нет, поскольку россияне в соцсетях терпеть не могут Владимира Путина.

Более того, как рассказывает оппозиционер, Владимир Путин не знает, что ему делать с Россией после такого успеха Владимира Зеленского.

"Путин не знает, что делать с Россией и для России. Это видно просто невооруженным глазом из его новогоднего обращения. Если в стране… главная задача - отпраздновать 75 лет Победы, то говорить об адекватности власти не приходится. Вывод: ничего хорошего (нового, свежего) от нынешних властей народу ждать не стоит", - добавил публицист в Facebook.

Подытоживая, Геннадий Гудков рассказал, в чем главная беспомощность нынешнего российского режима и почему он обречен на катастрофу.

"Беспомощность режима одолеть проблемы экономики подтвердил и кремлевский пресс-секретарь г-н Песков, заявивший: "Главный успех уходящего года - остановка тенденции к снижению уровня благосостояния граждан". То есть остановлено не само снижения уровня доходов граждан, а речь идет о некой тенденции, которую якобы удалось не обратить вспять, а лишь остановить", - резюмировал оппозиционер в своей публикации.

Ранее мы рассказывали о возможном ударе Владимира Путина по Украине с Черного моря.

Как утверждает генерал армии США Бен Ходжес, Путин вряд ли решится на полномасштабное вторжение в Украину со стороны Черного моря, но агрессия на оккупированных территориях будет продолжаться до тех пор, пока ему "по зубам не дадут" США.

Бен Ходжес утверждает, что если цивилизованный Запад не будет вести себя с россиянами, как положено, они и дальше будут заниматься противозаконной деятельностью.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе