Украинцев предупредили о фатальном ухудшении погоды в 2020 году

Об этом рассказала глава департамента климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды института Вазира Мартазинова в комментарии журналистам, передает Сегодня.

Согласно прогнозу эксперта, в 2020 году на Украину обрушатся ураганы и наводнения.

Как утверждает метеоролог Вазира Мартазинова, ухудшение погодных условий объясняется глобальной циркуляции воздуха.

"В течение каждого месяца будет большая неустойчивость температуры – от холода к теплу. Каждые 5-6 дней вероятны резкие перепады температуры воздуха, самые сложные регионы – это Карпаты и Западная Украина, но могут быть наводнения и в юго-восточных областях", – озвучила свой прогноз эксперт.

"При любых больших перепадах температуры, от тепла к холоду или от холода к теплу, всегда возникают синоптические стихийные ситуации. Поэтому можно сделать прогноз, что в наступившем году будет то же, что и в ушедшем", - подытожила Мартазинова в общении с журналистами.

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Эксперт также предупредил, что в марте на Украину обрушатся морозы и снегопады. Первый месяц весны будет облачным. Со второй его половины в Украине немного потеплеет, но пойдут дожди. Первые настоящие признаки весны в стране ожидаются только после 25 марта.

Синоптик Вера Балабух, в свою очередь, утверждает, что погода в 2020 году в Украине будет во многом похожа на прошлогоднюю. Ожидается даже еще более жаркое лето, резкие изменения температуры, мало осадков, но в то же время ливни, грозы и шквалы.

Ожидается, что прошлый год может оказаться за всю историю самым жарким, ведь тогда было несколько мощных теплых волн, что часто поднимало температуру воздуха на 15 градусов выше нормы.

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