Крушение пассажирского Boeing под Тегераном обрастает все новыми версиями, а експерты наперебой перечисляют вероятные причины трагедии
Так, украинский политолог и историк Александр Палий считает, что к крушению самолета могла привести одна из пяти причин, которые он называет на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka.
Среди них – результат действия иранской ПВО, случайное попадание американской ракеты, террористический акт на борту самолета во время взлета, техническая неисправность, а также результат воздействия радиоэлектронной борьбы. Правда, эту версию автор считает менее вероятной, поскольку самолет горел уже в воздухе.
По его мнению, Украина могла избежать трагедии, если бы своевременно запретила полеты своих авиакомпаний в этом регионе после вчерашнего удара по американских базах в Ираке, как это сделали некоторые страны. А вообще так надо было поступить еще после атаки на американское посольство в Багдаде и убийства генерала Сулеймани.
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Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра «Украинский институт будущего» Илия Куса к вышеперечисленным причинам добавил еще и возможное столкновение самолета с американским беспилотником.
В комментариях пользователь Александр Масный опубликовал снимки с места трагедии, на которых видны повреждения самолета, которые он мог получить только при атаке извне.
Однако окончательные причины трагедии должно назвать следствие. Главная версия на данный момент – технические неисправности и возгорание двигателя самолета.
Напомним, чудом выживший украинец рассказал о произошедшем на борту Boeing.
Как сообщала Politeka, появились пугающие данные о крушении украинцев в Иране.
Также Politeka писала, что пассажир рухнувшего украинского Boeing успел оставить записку.