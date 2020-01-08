Главная версия крушения самолета «Украинских авиалиний» в Тегеране – техническая неисправность

Об этом в комментарии изданию «Страна.ua» рассказал эксперт-международник Андрей Бузаров.

Такая версия является основной среди его знакомых граждан Ирана, которые общались с очевидцами авиакатастрофы.

«Свидетели, по словам знакомых иранцев, видели признаки возгорания уже на взлете самолете», – сообщил он.

Распространенную множеством СМИ информацию о том, что лайнер по ошибке сбила иранская ракета во время обстрела американских баз, Бузаров назвал маловероятной, поскольку их обстреливали не из Тегерана.

Сам эксперт чудом избежал смерти. По его словам, он должен был лететь этим самолетом обратно в Украину из столицы Ирана 8 января, однако представители МАУ посоветовали ему взять билет на 9-е. Бузаров так и поступил, поскольку билет был дешевле. Кроме того, он хотел посмотреть на Тегеран.

Теперь ему придется остаться на день-два, пока не решится вопрос с обратным рейсом, ведь лететь домой он должен был бортом, который разбился.

О том, что причиной крушения стали технические неполадки, а именно возгорание двигателя, сообщили и в службе чрезвычайных ситуаций Ирана, однако окончательные выводы делать еще рано.

Как сообщалось, украинский самолет рейса PS752 «Тегеран-Киев» авиакомпании МАУ разбился утром 8 января в окрестностях Тегерана вскоре после взлета. Все, кто был на борту, погибли. Это 168 пассажиров и девять членов экипажа.

Авиакатастрофа унесла жизни 11 украинцев, 82 иранцев, 63 канадцев, 10 шведов, четырех афганцев, трех немцев и трех граждан Великобритании.

Напомним, Boeing с украинцами рухнул под Тегераном.

Как сообщала Politeka, появились пугающие данные о крушении украинцев в Иране.

Также Politeka писала, что пассажир рухнувшего украинского Boeing успел оставить записку.