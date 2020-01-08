Погода 9 декабря можно сказать, что поделит Украину

Где-то будут лить дожди и будет мести снег, где-то – будет теплее и сухо. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Facebook-публикацию синоптика Натаики Диденко.

Так, по словам специалиста, в четверг в Украине ожидаются дождь и мокрый снег:

«Придет атмосферный фронт и поэтому на Западе, Севере и в центральной части ожидаются осадки». Синоптик советует всем метеозависимым людям «залечь», так сказать, на дно - или же дома на диванах, или на работе на клавиатурах, потому что идет смена атмосферного давления.

Из прогноза также известно, что сухо будет только в южных областях и на Востоке страны:

«Юг и Восток Украины обойдутся пока сухой погодой».

В общем и целом, что же касается температурных настроений, то ближайшей ночью они будут умеренными:

«От -2 до -7 градусов, а днем потеплеет опять до 2 мороза - 3 тепла», - отмечает госпожа Диденко.

В столице завтра, 9 января дождливо:

«В Киеве ожидается дождь и мокрый снег, атмосферный фронт! Ночью до -2 градусов, днем 0 - +2 градуса».

Синоптик также отметила на будущее:

«в дальнейшем теплая погода в Украине будет продолжаться».

Как сообщалось ранее, украинцев предупредили о фатальном ухудшении погоды в 2020 году. Об этом рассказала глава департамента климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды института Вазира Мартазинова в комментарии журналистам.

Согласно прогнозу эксперта, в 2020 году на Украину обрушатся ураганы и наводнения.

Как утверждает метеоролог Вазира Мартазинова, ухудшение погодных условий объясняется глобальной циркуляции воздуха.

"В течение каждого месяца будет большая неустойчивость температуры – от холода к теплу. Каждые 5-6 дней вероятны резкие перепады температуры воздуха, самые сложные регионы – это Карпаты и Западная Украина, но могут быть наводнения и в юго-восточных областях", – озвучила свой прогноз эксперт.

Напомним, лютая непогода разорвет Украину на части, прогноз пугает.

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