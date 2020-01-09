25-летняя бортпроводница Юлия Сологуб разбилась 8 января в результате авиакатастрофы в Иране. Фото ее горюющего мужа в "Борисполе" растрогало всю страну

Как передает Politeka.net, в сети появились кадры, как молодой мужчина сидит перед стендом с портретами погибших, прикрывая лицо руками. Известно, что его неоднократно отводили от стенда, но он возвращался, целовал портрет и просил прощения.

Юлия Сологуб родилась на Волыни, в Нововолынске. В декабре 2019 года ей исполнилось 25 лет, бортпроводником она работала около полугода. С мужем они расписались в 2018 году.

Знакомые оплакивают ее в сети:

"Друзья, прочитав имена погибших, я наткнулся на имя Юлия Сологуб, это наша девочка из Нововолынска!! Замечательная, светлая !! Мы с ней лежали в роддоме вместе ( Провели много времени вместе в детстве ( Это ужас. Я тебя помню и люблю, Юлечка!", - пишет Андрей Кравченко в Фейсбуке.

Ранее мы сообщали, украинцы оплакивают еще одну бортпроводницу, летевшую тем роковым рейсом - 27-летнюю Екатерину Статник.

«Екатерина Статник, бортпроводница, дочь моей подруги…погибла на борту сбитого самолета. Такая славная девушка, я готовила ее к ВНО…Светлая память тебе, солнышко!», - пишет Наталья Петренко в Твиттере.

Напомним, авиакатастрофа произошла 8 января недалеко от аэропорта столицы Ирана. Рейс "Тегеран-Киев" рухнул спустя 8 минут после взлета, набрав высоту более 2000 метров. В результате погибло 176 человек, включая 9 членов экипажа. На борту находилось 11 украинцев.

Обстоятельства и причины крушения еще расследуются. Тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский исключил террористический акт или военные действия.

Вице-президент компании МАУ по летной работе Игорь Сосновский рассказал, что ввиду сложности и продолжительности рейса, на него отобрали одних из самых опытных пилотов.

Командиром экипажа был Владимир Гапоненко с 11 тысячами часов налета. У него осталось двое детей.

Напомним, роковой поворот в трагедии с украинским Боингом: "На его счету не первый сбитый самолет".

Как сообщала Politeka, ракета или теракт: на рухнувшем «Боинге» заметили пугающие отметины, эти кадры не покажут по ТВ.

Также Politeka писала, что крушение Boeing под Тегераном: названа фатальная ошибка Украины, "могли избежать".