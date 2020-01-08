После ударов по Ираку военные США сидели в высокой готовности

После крушения украинского Боинга в Иране рассматривают множество версий трагедии, но одна все же преобладает

Но самое главное ни в коем разе нельзя исключать, что причиной катастрофы стала ракета ПВО.

Как сообщает Politeka.net, об этом в своем блоге в Facebook написал блогер Кирилл Данильченко.

Он отметил, что ПВО Ирана довольно старые системы еще 70-80-ых годов, из-за санкций к ним не так просто приобрести запчасти. В этом числе С-200 "Ангара" на счету, которого не один сбитый самолет.

Данильченко пишет, что остальное вооружение в Иране совсем не лучше, ведь у них множество китайских копий или сделанных с помощью обратной инженерии (разобрать и снова собрать).



"После ударов по Ираку персы по любому сидели в высокой готовности потому, что они инициаторы, мониторили небо, могли БПЛА США реагировать на десятки пусков баллистических ракет по своим базам, ударили по беспилотнику, а она сошла с курса", - предположил блогер.

Ко всему прочему он не исключает возможности, что произошел пожар при взлете самолета, когда тот мог не успеть набрать тяги и она продолжает падать достаточно резко. Также версию с птицей залетевшей в двигатель не стоит сбрасывать со счетов. Но пока остается лишь ждать расследование, ведь все остальное лишь домыслы.

Единственное не ясно, как быстро комиссия попадет в регион, где стороны баллистическими ракетами "швыряются".

Напомним, о крушение украинского Боинга под Тегераном, Зеленский и Порошенко оказались в ловушке.

Как сообщала Politeka, боинг с украинцами рухнул под Тегераном

Также Politeka писала, что украинский самолет со 180 пассажирами рухнул после взлета, трагедия попала на видео.