Жители ОРДЛО, поспешившие получить паспорт Российской Федерации, столкнулись с проблемами, которых раньше и в страшном сне представить не могли

Российские оккупанты продолжают раздавать паспорта на Донбассе, причем зачастую к этому мотивируют добровольно-принудительно, пугая лишением пенсий и зарплат, передает Politeka.

Однако в сети появляется все больше историй о том, что корочка с двуглавым орлом для жителей «Л/ДНР» – отнюдь не спасение от всех бед.

Так, офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц» опубликовал в соцсети скрин сообщения из группы «Свердловск – ты должен это знать». В нем свежеиспеченный «россиянин» рассказал о своих злоключениях с новым паспортом.

Дальше – «из первых уст»:

«Получил российский паспорт, поехал с ним в Москву, а на вокзале менты меня оштрафовали на 1800 рублей за отсутствие прописки. Вопрос: а нах** я его получал? С ЛНРовским мне проще было. Выходит, чтобы познать все прелести российского паспорта, мне нужно где-то прописаться? А может, и дом еще купить? Так в чем смысл этого гражданства бомжацкого? Получается, что мы граждане бомжи! Цирк какой-то».

В комментариях пользователи не удержались от сарказма:

«Свердловские никогда умом не отличались (в большинстве своем). Хотели в эрефию, аж слюна летела – езжайте», «Ой, как неудобно получилось», «Не туда идете, господа», «Хм, на бутылку не посадили, только оштрафовали, а ему еще что-то и не нравится».

Ранее мы писали о том, что ярый фанат Путина Игорь Кнышов с Донбасса, который у всех на глазах порвал украинский паспорт, получив российский, теперь вынужден жить впроголодь, потому что Россия не платит пенсию и соцпомощь из-за отсутствия прописки в РФ.

Напомним, циничный план Путина потерпел крах на Донбассе.

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

Также Politeka писала, что Россия заявила о прорыве на Донбассе и выдала правду об «Л/ДНР».