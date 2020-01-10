Международная расследовательская группа Bellingcat проанализировала видео с поражением самолета МАУ ракетой в небе над Тегераном и подтвердила его подлинность

Об этом сообщается на странице Bellingcat в Facebook. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

"Мы проанализировали новое видео, которое, по все вероятности, показывает взрыв в воздухе в районе Тегерана. Мы установили геолокационные данные видео как западный Parand, пригород Тегерана, с координатами 35.489414, 50.906917. Камера направлена на северо-восток – что соответствует направлению траектории полета рейса PS752. Измеряя время, которой понадобилось камере для того, чтобы зафиксировать звук взрыва, мы оценили расстояние до места происшествия (красный круг) и сопоставили его с геолокационными данными видео и траекторией полета рейса PS752 (по данным FlightRadar24)", - сказано в сообщении.

При этом один из расследователей Bellingcat Кристо Грозев на своей странице в Twitter заявил, что ракета, которая могла сбить украинский самолет в Тегеране, вероятно, была выпущена из секретной иранской военной базы IRSG.

"Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG", - написал он.

Напомним, премьер-министр Канады в прямом эфире национального телеканала заявил, что канадская разведка имеет доказательства попадания иранской ракеты в самолет МАУ в небе над Тегераном.

Подобное заявление сделал и британский премьер Борис Джонсон. Эту версию также подтвердили источники нескольких авторитетных СМИ в Минобороны США.

Президент США Дональд Трамп сказал, что также не верит, будто украинский самолет разбился из-за технической неисправности.

The footage i've got from a source - the moment the missile hit the #Flight752. I can't verify the video yet! but please let me know if you find anything. I'm in contact with the person who send this video to see if I can get a version of video which has a meta data on it pic.twitter.com/HtesW5uecB — 🤖Nariman (@NarimanGharib) January 9, 2020

Напомним, Boeing с украинцами рухнул под Тегераном.

Как сообщала Politeka, появились пугающие данные о крушении украинцев в Иране.

Также Politeka писала, что пассажир рухнувшего украинского Boeing успел оставить записку.