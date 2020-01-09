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В интернет-сети появилось видео, как предполагаемая ракета иранского ПВО сбивает украинский Боинг

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал Conflict Intelligence Team.

«Активист иранского происхождения Нариман Гариб опубликовал присланное его источником видео предполагаемого поражения ракетой иранской ПВО украинского «Боинга». На видео спустя несколько секунд после вспышки слышен звук, возможно, подрыва ракеты», - говорится в сообщении.

The footage i've got from a source - the moment the missile hit the #Flight752. I can't verify the video yet! but please let me know if you find anything. I'm in contact with the person who send this video to see if I can get a version of video which has a meta data on it pic.twitter.com/HtesW5uecB — 🤖Nariman (@NarimanGharib) January 9, 2020

Уточним, что также появилась реакция президента США Дональда Трампа на трагедию.

«У меня есть свои подозрения. Не хочу говорить о них, потому что подозрения есть и у других людей... это трагическая вещь, говорю я вам, трагическая. С другой стороны, кто-то мог просто ошибиться. Он (самолет — ред.) летел не в нашей системе, мы к этому не причастны. Он летел над довольно беспокойным районом, и кто-то мог ошибиться. Говорят, что это была техническая неисправность, я лично не думаю, что даже такой вопрос стоит. Посмотрим, что будет», - утверждает он.

Позже аналогичную точку зрения высказал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Информацию, по его словам, он получил из нескольких источников.

Как сообщалось ранее, появились первые выводы украинской комиссии по катастрофе самолета МАУ в Иране.

Так по данным государственной комиссии, которая создана в Украине для расследования катастрофы самолета, что на двигателях воздушного судна не обнаружено следов пожара. Такое мнение озвучил журналист Юрий Бутусов. Так обозреватель цитирует выводы экспертов, ссылаясь на собственные источники в комиссии:

«В настоящее время наша группа прибыла на место, куда свозят обломки самолета», - говорится в сообщении источника.

Начальник управления гражданской авиации Ирана Али Абидзаде представил предварительную информацию, которая известна сейчас иранцам. Самолет вылетел в 6:13, но через 5 минут на высоте 2400 метров самолет начал падать, загорелся и потом разбился:

«В настоящее время я наблюдаю оба двигателя самолета - и не вижу на них следов пожара. Сюда доставлены фрагменты правого крыла - там тоже нет следов пожара. То есть версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, на данный момент не подтверждается. Самолет горел - но версия выхода из строя двигателей не подтверждается», - добавляет источник.

Напомним, Boeing с украинцами рухнул под Тегераном.

Как сообщала Politeka, появились пугающие данные о крушении украинцев в Иране.

Также Politeka писала, что пассажир рухнувшего украинского Boeing успел оставить записку.