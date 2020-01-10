Власти оккупированного Донбасса специально создают все условия для того, чтобы вынудить еще оставшееся местное население идти воевать

Такое мнение озвучил блогер Фаш*к Донецкий в колонке для ИА «Донбасс».

По его словам, на данный момент в бюджете так называемой «ДНР» – уже огромная дыра. Причин этому – несколько.

«Первая – это то, что власть очень много денег отмывает и тратит их на содержание себя и депутатов. К примеру заказ машин премиум-класса, чтобы их просто забирали с дома и привезли на работу», – поясняет автор.

Вторая – проведение непонятных концертов и демонстраций с приглашением звезд из РФ, а гонорары они берут не детские. В статью расходов входит и дорогая аппаратура и оборудование для сцены, причем не только установка-разборка, но и форс-мажоры, ведь местные умельцы часто умудряются что-то сломать или уничтожить, чисто случайно.

Третий фактор – это то, что в «ДНР» практически не осталось заводов и предприятий, которые стабильно приносили деньги в казну. Заводы «Силур», «Стирол», «ЕМЗ», «Авиатех» и многие другие, которые считались лучшими в Европе, сейчас стоят, а уникальное оборудование с них местные власти уже давно продали, положив деньги в свой карман.

Аналогичная история с шахтами. Их либо закрывают, либо переводят в режим водоотлива, то есть создают условия, чтобы их закрыть навсегда. Оборудование тоже исчезает.

Результаты такой хозяйственности уже почувствовали на себе простые люди. Первой под удар попала сфера здравоохранения. В «республике» массово «оптимизируют» больницы и пункты первой помощи, увольняют врачей и младший медперсонал. В оставшихся медучреждениях зачастую нечем даже заправить автомобили «скорой».

Дальше «реформаторы» взялись за высшие учебные учреждения, в результате чего подготовка специалистов упала в разы. Молодежи всячески дают понять, что у них два пути: либо идти воевать, либо батрачить за копейки в шахтах.

У тех, кто остался на территории, подконтрольной оккупантам, особого выбора не осталось.

«Власть искусственно создает все условия, чтобы мирное население от безвыходности принимало участие в боевых действиях. Потом очень даже выгодно для себя называют их добровольцами, но никто даже не задумывается, что у них безвыходная ситуация, и они вынуждены воевать», – подытожил блогер.

Напомним, дети приехали из Луганска в Киев и ошеломили сказанным.

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

Также Politeka писала, что Россия заявила о прорыве на Донбассе и выдала правду об «Л/ДНР».