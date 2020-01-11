В Иране утверждают, что ответственные за трагедию будут наказаны

Иран признал, что самолет Boeing 737-800 компании Международные авиалинии Украины "нечаянно" сбила их ракета

Такое заявление прозвучало на государственном телевидении Ирана, передает The Guardian.

Согласно сообщению, иранские военные «нечаянно» сбили украинский самолет, в результате чего погибли 176 человек. Причиной назвали «человеческий фактор».

Далее уточнялось, что самолет спутали с вражеской целью после того, как она повернула в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции - военной структуры Ирана, который действует параллельно с вооруженными силами.

«Военные были в состоянии высокой боевой готовности. В таких условиях – из-за человеческой ошибки и вполне нечаянно - рейс был сбит», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что ответственные за трагедию будут наказаны. привлечением виновных к ответственности будет заниматься юридический отдел войск Ирана.

Иранское правительство принесло извинения и выразило соболезнования семьям погибших.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф также у себя в Twitter заявил, что причиной катастрофы Boeing «Международных авиалиний Украины» под Тегераном стала «человеческая ошибка во время кризиса».

«Печальный день. Мы глубоко сожалеем о случившемся, приносим свои извинения и соболезнуем нашему народу и семьям всех жертв трагедии», — написал глава МИДа Ирана.

Соболезнования также уже выразил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Отметим, в Тегеране изначально опровергали версию катастрофы украинского Боинга из-за попадания ракеты, утверждая, что причиной трагедии стала техническая неисправность.

Разведки США, Канады и Великобритании ранее назвали именно ракетный удар, возможно непреднамеренный, главной версией крушения украинского самолета.

Опираясь на озвученные данные, американские журналисты смогли воссоздать вероятный обстрел. Согласно реконструкции, иранские военные выпустили с земли две ракеты, когда самолет находился на высоте 1408 метров. Отмечается, что такие ракеты должны были взорваться в непосредственной близости от самолета, поразив его осколками шрапнели.

Напомним, момент уничтожения ракетой украинского Боинга попал на видео: сенсационные кадры слили в сеть.

Как сообщала Politeka, установлено место запуска ракеты по самолету МАУ: «Это могла быть только…».

Также Politeka писала, что Иран согнал на место крушения Боинга бульдозеры, правду могут скрыть.