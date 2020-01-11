В сети показали, что осталось от украинского самолета Boeing 737-800

Украинцам предоставлен доступ к сгоревшим обломкам самолета

Кадры самолета Boeing 737-800 компании Международные авиалинии Украины с подробностями расследования опубликовали в соцсети Facebook, сообщает Рoliteka.net.

Эксперты и члены государственной комиссии заявили, что следственная работа все еще идет.

Штабу Зеленского для расследования авиакатастрофы самолета украинских авиалиний МАУ в Иране предоставили всю нужную информацию для работы. Иранцы дали доступ к видео- и фотоматериалам авиакатастровы для дальнейшего расследования.

Они также отметили, что политическая часть работы завершена. Сейчас идет юридическая часть работы с материалами.

Напомним, что Иран признал, что самолет Boeing 737-800 компании Международные авиалинии Украины сбила их ракета из-за "человеческого фактора". Такое заявление прозвучало на государственном телевидении Ирана. Согласно сообщению, иранские военные «нечаянно» сбили украинский самолет, в результате чего погибли 176 человек.

Иранцы утверждают, что самолет спутали с вражеской целью после того, как она повернула в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции - военной структуры Ирана, который действует параллельно с вооруженными силами. «Военные были в состоянии высокой боевой готовности. В таких условиях – из-за человеческой ошибки и вполне нечаянно - рейс был сбит», - говорится в заявлении.

Напомним также, что Международная расследовательская группа Bellingcat проанализировала видео с поражением самолета МАУ ракетой в небе над Тегераном и подтвердила его подлинность.

При этом один из расследователей Bellingcat Кристо Грозев на своей странице в Twitter заявил, что ракета, которая могла сбить украинский самолет в Тегеране, вероятно, была выпущена из секретной иранской военной базы IRSG.

"Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG", - написал он.

Напомним, момент уничтожения ракетой украинского Боинга попал на видео: сенсационные кадры слили в сеть.

Как сообщала Politeka, установлено место запуска ракеты по самолету МАУ: «Это могла быть только…».

Также Politeka писала, что Иран согнал на место крушения Боинга бульдозеры, правду могут скрыть.