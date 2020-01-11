Владимир Зеленский заручился поддержкой Франции в расследовании крушения украинского Боинга 737 в Иране

В субботу, 11 января, президент Украины впервые с момента трагедии поговорил с французским лидером Эммануэлем Макроном. Как сообщает Politeka, в Офисе президента рассказали о том, что политики договорились привлечь французских специалистов к расшифровке черных ящиков сбитого Ираном самолета в качестве незаинтересованной стороны.

Макрон отметил, что Франция уже начала процедуру международного расследования по факту катастрофы. Стоит отметить, что ранее Иран предложил передать черные ящики Боинга на расшифровку именно французским специалистам.

Президент Франции выразил надежду на установление истинных обстоятельств трагедии и наказание всех виновных. В свою очередь, Зеленский поблагодарил его за помощь в этом деле.

Отметим, что западные СМИ, а также украинские эксперты неоднократно обращали свое внимание на дружеские отношения президента Франции Эммануэля Макрона и лидера РФ Владимира Путина. Так, Макрон считает, что абсурдно рассматривать Россию как противника и, как отмечают политологи, хочет вернуть ее в Европу и помочь Путину выйти из изоляции, вызванной санкциями.

Напомним, ранее 11 января Иран признал, что самолет Boeing 737-800 компании Международные авиалинии Украины сбила их ракета из-за "человеческого фактора". Такое заявление прозвучало на государственном телевидении Ирана. Согласно сообщению, иранские военные «нечаянно» сбили украинский самолет, в результате чего погибли 176 человек.

Иранцы утверждают, что самолет спутали с вражеской целью после того, как она повернула в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции - военной структуры Ирана, который действует параллельно с вооруженными силами. «Военные были в состоянии высокой боевой готовности. В таких условиях – из-за человеческой ошибки и вполне нечаянно - рейс был сбит», - говорится в заявлении.

В свою очередь известный политолог Юрий Романенко отмечает, что Зеленский под конец 2019 года совершил ряд опаснейших ошибок, которые ставят вопрос о том, насколько Украина вообще может выжить как государство. "Зеленский стал заложником игры Авакова и это не пройдет просто так", - подчеркивает Романенко, добавляя, что об опасной рефлективности украинцев и Украины он говорил с известным волонтером, правозащитником и специалистом по конституционному праву Геннадием Друзенко.

Напомним, пассажиров самолета МАУ можно было спасти: появилось сенсационное заявление.

Как сообщала Politeka, последние секунды жизни пассажиров рокового рейса в Иране: «Одна улика объяснила все».

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