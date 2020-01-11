Украинские эксперты обнаружили фрагменты пробоин от взрыва зенитной ракеты в кабине экипажа украинского "Боинга" и собрали улики гибели самолета

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook со ссылкой на государственную комиссию по расследованию авиакатастрофы в Тегеране.

Отмечается, что эксперты украинской комиссии работают круглосуточно.

Так, вчера, 10 января, эксперты прослушали записи одного черного ящика, который содержит переговоры пилотов с авиадиспетчерами Тегерана. Записан стандартный радиообмен: диспетчер дает команду выйти на эшелон 2500 метров и прощается. Общение проходит спокойно, командира корабля ничто не беспокоит.

«Важно было понять одно - никаких неисправностей не было, экипаж ничего не беспокоило, диспетчер не предупреждал о воздушной угрозе и о начале боевых действий. После последней команды запись обрывается. Больше не было ничего. Никаких попыток выйти на связь, никаких переговоров», - отметил представитель комиссии.

Самая полная информация о полете должна быть во втором черном ящике, его обещали сегодня.

Также эксперты занимаются восстановлением фрагментов самолета. Отмечается, что долгое время никаких повреждений на большинстве деталей самолета не было.

«Не было взрыва и пожара ни в двигателях ни на крыльях. Не исключено, что самолет мог падать практически целым. Не бросались в глаза, в отличие от останков "Боинга" МН-17, какие-либо сразу различимые следы поражения боевыми элементами на фюзеляже и крыльях. Много повреждений на корпусе это результат падения. Но после выкладки всех фрагментов самолета стало очевидно, что не хватает нижней части кабины самолета», - рассказал эксперт.

Когда фрагмент кабины был найден, на нем обнаружили пробоины поражающих элементов боевой части ракеты, которые прошили обшивку.

«Мы нашли! У нас впервые появились прямые улики в этом деле, которые давали возможность доказать, что стало причиной гибели самолета. Для нас это был переломный момент», - подчеркнул участник комиссии.

После этой находки стало ясно, что российская зенитная ракета "Тор" поразила лайнер в нижнюю часть переднюю часть фюзеляжа, прямо под кабиной пилотов. В результате чего кабина вспыхнула изнутри. Вероятно, пилоты могли погибнуть еще в момент удара.

Данных о второй ракете пока нет. Работа продолжается.

«По сотрудничеству с иранскими коллегами - у нас возникает впечатление, что те, кто с нами контактирует, искренне хотят помочь и сами разобраться, в целом проблем нет. Будем надеяться, что такое настроение и рабочие контакты у нас сохранятся и теперь», - добавили украинские эксперты.

Отметим, корпус стражей исламской революции (КСИР), элитное военно-политическое формирование Ирана, взял на себя ответственность за крушение украинского «боинга» под Тегераном. Об этом сообщил командующий ВВС и Военно-космическими войсками КСИР, бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде.

«Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение не приняли власти, мы подчинимся ему», — сказал Хаджизаде.

Напомним, момент уничтожения ракетой украинского Боинга попал на видео: сенсационные кадры слили в сеть.

Как сообщала Politeka, установлено место запуска ракеты по самолету МАУ: «Это могла быть только…».

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