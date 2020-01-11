Авиакатастрофы с украинским самолетом можно было избежать

Стали известны подробности авиакатастрофы с украинским боингом в Тегеране

Ракету, которая стала причиной гибели 168 пассажиров и 9 членов экипажа, выпустил оператор противовоздушной обороны Ирана, который не смог связаться с начальством. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, у оператора не получилось связаться с начальством из-за технических неполадок. Поэтому он самостоятельно решил выпустить ракету в украинский самолет.

"У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он сделал неверный выбор и запустил ракету", – сообщил командующий Военно-космическими силами КСИР генерал Амир-Али Хаджизаде.

Операторы этого комплекса должны были иметь более чем достаточно информации, дающей понять: перед ними — пассажирский самолет. Более того, в момент предполагаемого попадания ракеты самолет набирал высоту на уровне где-то 8 тысяч футов. А это очень нетипичное для любой боевой ракеты или военного самолета.

Отметим, что есть версия, что иранцы просили не вылетать самолеты в то время, но этого не произошло, и рейс PS752 «Тегеран-Киев» авиакомпании МАУ не был отменен.

В свою очередь, в компании Международные авиалинии Украины утверждают, что оснований для отмены этого рейса не было.

«Запретов ни от Киева, ни от Тегерана не было», – заявил президент компании МАУ.

В свою очередь, военные Ирана заявляют, что предписывали прекратить воздушное движение на время ударов по иракской базе США. Но требование по какой-то причине не было выполнено.

Более того, командующий военно-космическими силами Ирана заявил , что КСИР согласится с любым решением в отношении виновных в крушении рейса "Тегеран-Киев".

Напомним, что украинцам предоставлен доступ к сгоревшим обломкам самолета. Кадры самолета Boeing 737-800 компании Международные авиалинии Украины с подробностями расследования опубликовали в соцсети Facebook. Эксперты и члены государственной комиссии заявили, что следственная работа все еще идет.

Штабу Зеленского для расследования авиакатастрофы самолета украинских авиалиний МАУ в Иране предоставили всю нужную информацию для работы. Иранцы дали доступ к видео- и фотоматериалам авиакатастровы для дальнейшего расследования.

Они также отметили, что политическая часть работы завершена. Сейчас идет юридическая часть работы с материалами.

Напомним, момент уничтожения ракетой украинского Боинга попал на видео: сенсационные кадры слили в сеть.

Как сообщала Politeka, установлено место запуска ракеты по самолету МАУ: «Это могла быть только…».

Также Politeka писала, что Иран согнал на место крушения Боинга бульдозеры, правду могут скрыть.