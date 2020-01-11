Стали известны подробности авиакатастрофы с украинским боингом в Тегеране
Ракету, которая стала причиной гибели 168 пассажиров и 9 членов экипажа, выпустил оператор противовоздушной обороны Ирана, который не смог связаться с начальством. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По предварительным данным, у оператора не получилось связаться с начальством из-за технических неполадок. Поэтому он самостоятельно решил выпустить ракету в украинский самолет.
"У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он сделал неверный выбор и запустил ракету", – сообщил командующий Военно-космическими силами КСИР генерал Амир-Али Хаджизаде.
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Операторы этого комплекса должны были иметь более чем достаточно информации, дающей понять: перед ними — пассажирский самолет. Более того, в момент предполагаемого попадания ракеты самолет набирал высоту на уровне где-то 8 тысяч футов. А это очень нетипичное для любой боевой ракеты или военного самолета.
Отметим, что есть версия, что иранцы просили не вылетать самолеты в то время, но этого не произошло, и рейс PS752 «Тегеран-Киев» авиакомпании МАУ не был отменен.
В свою очередь, в компании Международные авиалинии Украины утверждают, что оснований для отмены этого рейса не было.
«Запретов ни от Киева, ни от Тегерана не было», – заявил президент компании МАУ.
В свою очередь, военные Ирана заявляют, что предписывали прекратить воздушное движение на время ударов по иракской базе США. Но требование по какой-то причине не было выполнено.
Более того, командующий военно-космическими силами Ирана заявил , что КСИР согласится с любым решением в отношении виновных в крушении рейса "Тегеран-Киев".
Напомним, что украинцам предоставлен доступ к сгоревшим обломкам самолета. Кадры самолета Boeing 737-800 компании Международные авиалинии Украины с подробностями расследования опубликовали в соцсети Facebook. Эксперты и члены государственной комиссии заявили, что следственная работа все еще идет.
Штабу Зеленского для расследования авиакатастрофы самолета украинских авиалиний МАУ в Иране предоставили всю нужную информацию для работы. Иранцы дали доступ к видео- и фотоматериалам авиакатастровы для дальнейшего расследования.
Они также отметили, что политическая часть работы завершена. Сейчас идет юридическая часть работы с материалами.
Напомним, момент уничтожения ракетой украинского Боинга попал на видео: сенсационные кадры слили в сеть.
Как сообщала Politeka, установлено место запуска ракеты по самолету МАУ: «Это могла быть только…».
Также Politeka писала, что Иран согнал на место крушения Боинга бульдозеры, правду могут скрыть.