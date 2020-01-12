Погода в Украине на 12 января готовит настоящий переворот из-за того, что зиму сменит неожиданное потепление

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

«12 января без существенных осадков, лишь ночью и утром в восточных, Запорожской, Днепропетровской областях и в Карпатах небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с», - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют, что днем температура будет на уровне от 3 мороза до 2 тепла, а в западных регионах, на юге и Одесской области столбик термометра покажет 1-6 тепла.

Ночью в Украине похолодает до -1+1по Цельсию.

Ранее синоптики сообщали, что погода в Украине этой зимой еще успеет резко измениться. Об этом рассказал синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык

«Снег будет, но его будет гораздо меньше, чем прежде. Зима еще не закончилась, еще два месяца впереди. Снег мы увидим. Единственное что, к сожалению, он будет непродолжительным», - отметил он.

По словам Билыка, прошлый год стал самым теплым в Украине за последние столетия. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время украинцам не стоит ожидать нового потепления. Синоптик рассказал, что вторая декада января отметится повышением температуры на Юге и Западе до +6 по Цельсию.

Напомним, погода разойдется не на шутку, самое сложное впереди: «Зима еще не закончилась…».

Как сообщала Politeka, погода не даст украинцам спуску: мощный циклон принесет снег, но есть одно но.

Также Politeka писала, что зима отменяется, погода удивит украинцев новой выходкой: точный прогноз синоптиков.