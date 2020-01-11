Украинцев предупредили о надвигающемся потеплении и осадках

Соответствующий прогноз погоды в Украине на 11 января представил Укргидрометцентр. Синоптики рассказали, что после небольшого похолодания в субботу зима снова удивит украинцев непривычно высокими температурами.

Отмечается, что в этот день столбики термометров по всей стране будут показывать плюсовую температуру. Кроме того, погода в Украине 11 января принесет с собой осадки в виде снега и дождя.

Отмечается, что днем на севере страны температура составит от +2 до +4 градусов, а ночью – от 0 до +2. В южных, центральных и западных областях днем температура поднимется до +3…+5 градусов, при этом на западе температура может подняться даже до +6, а ночью опустится до 0…+2. На востоке температура днем и ночью составит от 0 до +2 градусов.

В Киеве температура воздуха днем составит +3…+5 градусов, а ночью – 0…+2. Ожидается, что в столице пройдет снег с дождем.

Осадки также возможны почти по всей стране, кроме Закарпатской, Черновицкой и южных областей.

Ветер будет юго-западным, переходящим в северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Ночью и утром по всей стране, кроме западных областей, местами туман, а на дорогах, кроме юга и центра страны – местами гололед.

Отметим, что ранее синоптики сообщали, что погода в Украине этой зимой еще успеет резко измениться. Об этом рассказал синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

«Снег будет, но его будет гораздо меньше, чем прежде. Зима еще не закончилась, еще два месяца впереди. Снег мы увидим. Единственное что, к сожалению, он будет непродолжительным», - отметил он.

По словам Билыка, прошлый год стал самым теплым в Украине за последние столетия. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время украинцам не стоит ожидать нового потепления. Синоптик рассказал, что вторая декада января отметится повышением температуры на Юге и Западе до +6 по Цельсию.

Напомним, погода разойдется не на шутку, самое сложное впереди: «Зима еще не закончилась…».

Как сообщала Politeka, погода не даст украинцам спуску: мощный циклон принесет снег, но есть одно но.

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