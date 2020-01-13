Магнитные бури 14-15 января 2020 станут сильным испытанием для метеозависимых людей

Эксперты оценивают силу метеоудара в 4 балла, возмущение планетарного индекса – в 12.

Чаще всего магнитная буря такой силы сказывается головной болью и разладом сна (периоды бессонницы сменяются жуткой сонливостью и наоборот). У людей кружится голова, перед глазами мелькают черные мушки, отмечается упадок сил и скачет настроение.

Причем зачастую одноразовый прием лекарств не убирает такие симптомы при магнитных бурях.

На этот раз ситуацию усугубляет еще и первое лунное затмение 2020, прошедшее 10 января. Его влияние растягивается на несколько дней после самого события.

Чтобы помочь себе при магнитных бурях, нужно задействовать сразу комплекс мер ввиду усложненной ситуации. Очень важно не переедать, пить побольше воды и успокаивающих чаев, чтоб разжижить кровь, которая сгущается при бурях.

Стоит отказаться от продуктов сгущающих кровь. Это алкоголь, сахар и продукты с высоким содержанием сахара, а также жирная пища (к примеру, газировки и бананы, картофель), белковая пища и копчености.

Нужно гулять на свежем воздухе, но не перенапрягаться с кардионагрузками. Стоит максимально щадить себя на тренировках, на работе и доме, избегая всяческих стрессов.

Также мы ранее писали о том, что человечество на грани вымирания в 2020 году. При этом риски выше, чем шансы отдельно взятого человека быть атакованным молнией или акулой. К такому заключению пришли ученые из Оксфордского университета.

Специалисты уверены, что человеческий род может вымереть от естественных причин в любой будущий год - шансы составляют 1 к 14 тысячам. А вероятность одного человека получить удар молнии 1 к 700 тыс., пострадать от акулы 1 к 650 тыс., а встретиться с супермоделью 1 к 880 тыс.

Напомним, магнитные бури готовят неслыханный удар, названы опасные даты.

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