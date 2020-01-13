Уже в понедельник, 20 января 2020 года, владельцы спутниковых антенн не смогут найти большую часть украинских телеканалов на своих экранах

Сигнал пропадет из-за кодирования, которое запланировано на три часа дня 20 января. Это решение было принято из-за новых требований к качеству телевизионного продукта. Каналы должны будут закодировать сигнал, потому что такие требования выдвинули правообладатели. Как рассказал один из руководителей «1+1 Медиа» Ярослав Пахольчук, спутниковый сигнал очень сильный – он выходит за пределы Украины.

Если сигнал не закодирован, международные правообладатели могут предъявить претензии к телеканалу. Как объясняют специалисты, большая часть украинцев, которые сегодня смотрят телевизор через спутник, по сути, являются пиратами.

Далось это решение нелегко, ведь по статистике около 30% украинцев смотрят телевизор по спутнику. Особенно много спутниковых антенн в отдаленных селах и поселках, где обычные антенны сигнал не ловят, а кабельного телевидения просто нет. Теперь эти телезрители будут лишены возможности смотреть большую часть украинских телеканалов. Зато у них останется возможность смотреть каналы других стран, в том числе российские каналы.

Сообщается, что владельцы спутников смогут получить доступ к каналам, купив специальную приставку. Стоимость такого оборудования колеблется в пределах 1000-1100 гривен. Ее можно купить у спутникового провайдера.

Отметим, что те украинцы, которые получают сигнал через кабель или эфирную антенну, не столкнуться с проблемами, которые затронут владельцев спутников. Кроме этого, большинство телеканалов ведут трансляцию в интернете.

Напомним, что недавно скандальный ведущий Сергей Поярков навлек беду на канал Порошенко.

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