Скандальна топ-пропагандистка Ольга Скабєєва видала дивний фейк про Україну

Так, фанатка Путіна в ефірі передачі "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" розповіла, що нібито отримала "секретний" план РНБО, в якому озвучена ідея українізації Донбасу. Скандальна пропагандистка заявила, що план передбачає "каральні" заходи за будь-відмова жителів Донбасу говорити українською мовою.

Скабеева почала залякувати аудиторію своєї пропагандистської телепередачі, зазначивши, що Україна ніколи не поверне Донбас, адже на такий "план" ніхто не погодиться.

"У мережу потрапив абсолютно секретний план українського Радбезу щодо реінтеграції непідконтрольного Києву регіону. Якщо коротко, то відразу після отримання Києвом контролю над кордоном жителів Донбасу чекає зачистка, депортація і тотальна українізація", – поділилася своїми неадекватними фантазіями ненормальна топ-пропагандистка.

Вона також висловила божевільну ідею, нібито, якщо жителі Донбасу заговорять українською мовою, то можуть залишатися, а якщо немає, то їх чекає "чемодан, вокзал, Росія".

Також вона пофантазувала, що є і гірший варіант - це переселення неслухняних жителів Донбасу до Львова на "перевиховання патріотом".

Також раніше повідомлялося, що один з топ-пропагандистів Кремля, чоловік Ольги Скабеевой, Євген Попов відзначився маревних заявою про Україну.

Він возмутилмся, що українська влада зробила водну блокаду Криму і заявив, що Дніпро "споконвічно російська річка", адже вона мчить свої води в Україну з території Смоленської області через наших братів білорусів.