На телеканал «Прямий», який пов'язують з екс-президентом України Петром Порошенком, нагряне позапланова виїзна перевірка

Перевіряти редакцію приїдуть представники Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, передає «Укрінформ».

Причиною стала скарга, що отримала Нацрада на дії і слова ведучого телеканалу Сергія Пояркова. Той в програмі «Поярков News» нібито «посягає на честь і гідність Президента України Зеленського, ображає його сім'ю, окремих персонажів, етноси і державу, вживає нецензурну лайку. Зокрема, він називає президента "зелене чмо", Україну - "країною тупих індіанців" і так далі.

Він також пригадав президенту гру на роялі, порівняв його з американським президентом Бушем не на користь українського лідера, а також закликав його вибачитися перед Звіробій і Фединою.

Поярков вставив в програму кліп Емінема Mosh, в якому Емінем жадав від тодішнього президента Буша вивести війська з Іраку, а потім вручити йому АК-47 і відправити самого брати участь у війні.

«Зеленський і ваша команда, дивіться кліп Емінема! Якщо не будете виконувати мою команду - там все написано! Ви - моя прислуга! Я вас буду пороти на стайні різками, якщо ви, падли, не будете мене слухатися. Всі зрозуміли? А ну швидко побігли виконувати! »- розійшовся він.

За словами заступника голови Нацради Ольги Герасим'юк, моніторинг зафіксував трансляцію і певні висловлювання.

Сергій Костинський, член Нацради, назвав питання політичним, оскільки воно стосується особистості глави держави. Він назвав сюжет «негідним» і не для ефіру, однак зазначив, що останні п'ять років Нацрада не адвокатувала публічних особистостей, в тому числі і президента України.

Герасим'юк же підкреслила, що настав час подати сигнал про неприпустимість таких речей. У сюжеті Пояркова вона побачила не тільки політичний підтекст, але і порушення всіх етичних стандартів журналістики.

«Мова йде не тільки про Президента України. Тут є ознаки образи, що наноситься всій країні, які дуже негативно впливають на створення її іміджу, а також у міжнародних співтовариствах», – наголосила вона.

Обговоривши сюжет, п'ятеро членів Нацради проголосували за позапланову перевірку каналу, двоє утрималися.

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