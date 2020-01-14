В Тернополе зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, которой заразилось уже более 50 человек

С конца 2019 года в больницы Тернополя начали поступать пациенты с вирусной пневмонией. Врачи обнаружили одинаковый ход болезни более чем у 50 человек, сообщает ТСН . На данный момент пять человек находится в реанимации в тяжелом состоянии, трое жителей Тернополя скончалось от последствий пневмонии.

Как рассказала журналистам врач Тернопольськой больницы Алла Пастернак, проблема в том, что многие больные не обращались к врачу во время праздников, а лечились самостоятельно – пили жаропонижающие препараты. Спустя несколько дней, а то и недель самолечения они все же обращаются к врачу, но уже есть серьезные осложнения. По словам врача, один из пациентов, который сейчас находится в реанимации, лечился дома целый месяц. Сейчас у него пневмония в очень тяжелой форме.

«Кровь поступает с кислородом в легкие. Они не могут забрать соответствующее количество кислорода, которое необходимо для организма. От этого начинает страдать мозг, сердце», – рассказала подробности течения болезни Пастернак.

Медики предупреждают, что за помощью нужно обращаться при первых симптомах, а не ждать, пока начнет нарастать одышка, появится высокая температура и сухой кашель. Как известно, пневмония выявляется при помощи рентгена. Поэтому, если на третий день течения болезни вам не становится лучше, назначается рентген.

В Тернопольской больнице подчеркнули, что болезнь, с которой они столкнулись, очень агрессивная. Легкие «сгорают» за считанные дни. У одного из пациентов, который скончался в больнице, на пятый день болезни осталось только 20% легких. Врачи отмечают, что нынешняя вспышка пневмонии похожа на сезон пандемического гриппа, который пришел в Украину 10 лет назад. Тогда от вируса умерло около 400 человек.

Отметим, симптомы вирусной пневмонии часто сходны с симптомами ОРВИ или гриппа и включают в себя лихорадку, кашель, насморк, и системные проявления (напр. миалгию, головную боль, озноб, одышку). Возможны также симптомы общей интоксикации организма — тошнота, рвота, диарея.

По словам врачей, начинается болезнь с лихорадки и кашля, а также температуры, которая не сбивается. Позже начинает нарастать одышка, высокая температура, сухой кашель или даже кашель с прожилками крови.

В 2020 году также могут быть проблемы с вирусными заболеваниями. В зоне риска, как не странно, молодые люди в возрасте 25-49 лет.

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