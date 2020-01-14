Политические и экономические эксперты считают, что Украине не стоит бояться строить ракеты

По словам украинского политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, властям нашей страны нужно брать пример с Израиля:

«Мы должны исходить из прагматичных соображений: сокращать свою зависимость от России, от российских энергоносителей, замыкать производство оружия в стране, не бояться строить ракеты», — заявил эксперт, добавив, что в вопросах обороны властям Украины необходимо брать пример с властей Израиля, передает Главред.

Загородний немного подробнее описал свою идею. Он считает, что Украине нужно создавать ракеты с дальностью от 2,5 тыс километров, удары которых смогли бы достичь российские атомные электростанции.

«Два полка таких ракет, штук 200 — это сила, мощная сила, которая позволяет наносить ущерб Российской Федерации. И это будет почти ядерное оружие: одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории России, и это будет, фактически, ядерный взрыв», — утверждает он.

Недавно мы писали, что в США разработали новую ракету для ПТРК с дальностью до 4,5 км, которая является еще более мощной, чем "Джавелин".

Так, ее дальность составляет всего 2,5 км.

Отмечается, что комплексы оборудуют оптикой нового поколения, которая позволит вести огонь даже ночью. Также, как заявил в интервью WM представитель компании Raytheon Томми Боккарди, с новой ракетой сократится время на обнаружение, захват цели и ее поражение. В результате, попадание ракеты будет для противника сюрпризом. Обнаружить стрелка с "Джавелином" станет еще труднее.

Помимо этого, еще одним важным преимуществом комплекса станет снижение его веса на 30%. Сейчас "Джавелин" весит 22,3 кг, хотя и сейчас ее вес не так уж велик: российский "Корнет-Э" весит 55 кг, но и дальность его днем достигает 5,5 км.

Также для этой ракеты разработали новую боеголовку.

Отдельного внимания заслуживает комбинированная система наведения, которая стала лучше захватывать движущиеся цели. Встроенный зум позволяет быстро прицелиться. Новый "Джавелин" лучше подходит для стрельбы в городе или из укрытия.

Массовый выпуск новой ракеты начнется в 2022 году.

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