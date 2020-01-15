В Украину постепенно, но все-таки придут январские морозы

Изменение погодных «настроений» не будет резким, наоборот - спокойным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Facebook-публикацию народного синоптика Наталии Диденко:

«Если кто-то хочет сильных морозов и много снега, сначала придется порадоваться небольшому похолоданию в ближайшее время. Но не просто в ближайшее время, а на Крещение». Именно в это время, когда большинство ждет холода, снижение температуры будет, но несущественное:





«До небольших морозов. Будет ли еще этой зимой приличный мороз и снежные заносы, опять же - наблюдаем за циркуляцией атмосферных процессов постепенно», - пишет сноптик.





16 декабря в Украине ожидается антициклональная сухая погода с температурой воздуха от +1 до +5 градусов:

«…на Западе теплее, к +4 - +9 градусов», - говорится в прогнозе.

Столицу Украины в четверг, 16 января дожди не накроют:

«В Киеве ожидается сухая погода. Однако может увеличиться облачность и поэтому будет несколько свежее». По прогнозу, максимально в столице может быть около +2 градусов тепла.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Леонид Горбань, который довольно точно дает прогнозы на длительные промежутки времени, рассказал о том, какой будет весна 2020 года в Украине.

По словам синоптика, после теплой осени и достаточно мягкой зимы украинцев ждет очень неприятная весна с морозами и засухами к концу сезона. Горбань прогнозирует, что к концу марта нас ждут сильные морозы, в апреле будет холодно и сыро, как осенью, а в мае станет настолько жарко, что наступит засуха.

Напомним, погода разойдется не на шутку, самое сложное впереди: «Зима еще не закончилась».

Как сообщала Politeka, ураганы обрушатся на Украину, появился пугающий прогноз.

Также Politeka писала, что погода даст передохнуть украинцам, синоптики огорошили прогнозом.