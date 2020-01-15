Народный депутат Святослав Вакарчук заявил, что новогодние праздники он провел в Таиланде
Об этом политик рассказал в комментарии изданию "Радио Свобода". (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По словам нардепа, его выбор пал на Таиланд, так как эту страну посещает большинство украинцев.
"Да, я ездил в Таиланд. Я там был несколько дней (где-то в районе недели). Почему эта страна? Мы хотели поехать в теплые края. Мы выбрали такое место, куда ездит большинство украинцев. Мы прилетели и туда, и назад рейсовым самолетом. Назад, кстати, летели рейсом МАУ", - заявил народный депутат.
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Напомним, стоимость перелета бизнес-классом по маршруту Киев-Бангког и обратно ориентировочно составила $3500-4000.
По информации пассажиров, нардепа и его спутницу выводили из самолета в индивидуальном порядке.
"Вакарчука с самолета встречала машина прямо у трапа, вывели сначала его вместе с женщиной, с которой он летел, подождали, чтоб уехали и только потом выпустили бизнес-класс и всех остальных", - сказал пассажир, который летел вместе с ним.
Ранее мы рассказывали о том, что нардеп и шоумен Святослав Вакарчук вляпался в громкий скандал. Не успел отгреметь скандал с новогодним корпоративом в Беларуси, как лидер партии "Голос" снова угодил в историю с "запашком".
Оказывается, в то время, как украинцы и весь мир оплакивают 176 погибших рейса "Тегеран-Киев", Святослав Вакарчук загорална пляже в Таиланде.
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