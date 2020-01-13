Святослав Вакарчук после отдыха в Таиланде вернулся в Киев

44-летний лидер партии "Голос" прибыл рано утром, сообщает Страна.

Популярный музыкант и политик отдыхал в Таиланде вместе со своей гражданской женой Лялей Фонаревой. Борт PS727 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) из Бангкока прибыл в украинскую столицу в 3:58 утра.

Журналистам удалось выяснить ряд интересных подробностей о поездке политика. Так, стоимость перелета бизнес-классом по маршруту Киев-Бангког и обратно ориентировочно составила $3500-4000.

По информации пассажиров, нардепа и его спутницу выводили из самолета в индивидуальном порядке.

"Вакарчука с самолета встречала машина прямо у трапа, вывели сначала его вместе с женщиной, с которой он летел, подождали, чтоб уехали и только потом выпустили бизнес-класс и всех остальных", - сказал пассажир.

Также стало известно, что пара не пришла за багажом самостоятельно - с ленты его снимали двое неизвестных, которые, предположительно, являются охранниками лидера партии “Голос”. По всей видимости, Вакарчука предупредили, что в аэропорту его будут встречать журналисты.

Стоит отметить, что нардеп старался скрывать информацию о своем отдыхе в Таиланде. Тем не менее в сеть попали пляжные фото политика с супругой Лялей Фонаревой.

Пару запечатлили во время морского отдыха на популярном курорте.

Отметим, что Вакарчук в последнее время регулярно попадает в скандалы. Так, мы писали о приключениях рок-звезды в Минске. Лидер "Голоса" развлекал гостей новогодней вечеринки, организованной всемирно известным разработчиком компьютерных игр Warmgaming, передавала Politeka.net. Гонорар Вакарчука, по имеющейся информации, измерялся суммой в евро с пятью нолями.

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Напомним, Вакарчук поплатился за пародию на новогоднее обращение Зеленского: "Слава, мы все знаем, что ты..."

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