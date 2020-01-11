Скандал с нардепом Святославом Вакарчуком, которого засекли на люксовом курорте, получил продолжение

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, народного депутата и шоумена Святослава Вакарчука вместе с супругой Лялей Фонаревой засекли в момент, когда они отдыхали на пляже популярного курорта в Тайланде.

Украинцев взбесила позиция политика, который даже не прилетел в Украину после крушения пассажирского Боинга под Тегераном.

Вчера, 10 января, в партии "Голос" прокомментировали отдых Святослава Вакарчука в Таиланде. Соответствующее заявление в своем Facebook сделал спикер политсилы Ярема Дух.

"Меня сегодня несколько раз спросили: "Где Святослав Вакарчук?" Напишу сразу и здесь - у Святослава официальный отпуск до конца недели", - заявил спикер.

Дух также заявил, что Святослав Вакарчук якобы в понедельник, 13 января, будет принимать участие в заседание профильного комитета Рады.

Но украинцев взбесили подобные оправдания от соратника шоумена, поскольку политик нежится на пляже, пока Украина скорбит по жертвам авиакатастрофы в Иране.

"Возьмите себе за правило сообщать до, а не после. Вы намного облегчите жизнь тем, кто вас поддерживает. То, что нормально для звезды, для политика не слишком подходит ", "Нужно было вернуться сразу...", "Тот случай, когда лучше жевать, а не говорить (писать)", «Напишите просто «Святослав официально в домике», "Все ждут чтобы он спел в Раде. Больше него ничего не надо", - пишут украинцы в комментариях под публикацией спикера "Голоса".

Ранее мы рассказывали о том, что нардеп и шоумен Святослав Вакарчук вляпался в громкий скандал. Не успел отгреметь скандал с новогодним корпоративом в Беларуси, как лидер партии "Голос" снова угодил в историю с "запашком".

Оказывается, в то время, как украинцы и весь мир оплакивают 176 погибших рейса "Тегеран-Киев", Святослав Вакарчук загорает на пляже в Таиланде.

Ситуация вызвала ажиотаж среди украинцев. Люди кинулись "смаковать" скандал, не забывая время от времени стыдить политика.

Напомним, Вакарчук поплатился за пародию на новогоднее обращение Зеленского: "Слава, мы все знаем, что ты..."

Также Politeka писала, что Вакарчук ошарашил занятием в рабочее время, скандальные подробности: "Рада подождет"