Традиция присваивать статусы каждой годовщине разрослась по всему миру. Так, после двух лет совместной жизни празднуется бумажная свадьба. Такое название она получила не просто так, ибо в этот период брак наиболее уязвим и не успел достаточно укрепиться.

Празднование годовщины свадьбы — обязательная традиция, которую не стоит игнорировать. Этот день — символ создания семьи. Отмечать можно в тесном кругу родственников, или пригласив еще друзей. Некоторые пары отмечают скромно, другие устраивают целый банкет. Строгих обычаев относительно этого нет. Что касается оформления праздника, поздравлений и подарков, конкретные традиции все же имеются. Рассмотрим их далее.

Поздравления с годовщиной в стихах

Красиво поздравить молодую пару со второй годовщиной можно стихом. К его выбору стоит подойти с особым вниманием, учитывая «бумажную» специфику праздника. Если нет идеального произведения, можно поздравить в прозе или написать стих самостоятельно.

Хоть и бумажным брак сейчас зовется,

Возможно, это даже неспроста.

Но не о вас все то, что рвется,

Вы кремень, мир и доброта!

Желаю вам друг другом наслаждаться!

Свой брак беречь, семью свою хранить!

Проблемы все решать, а не сдаваться!

И вместе дружно много лет прожить!

Для того, чтобы красиво преподнести стих, важно подготовиться. Не обязательно заучивать текст, достаточно несколько раз его прочесть, желательно в голос и с интонацией. Если возникают трудности при чтении (рифма замысловато подобрана, или ударение стоит непривычно), можно либо более тщательно порепетировать, найти другой стих, либо внести свои коррективы в уже выбраный.

С бумажной свадьбой вас поздравляем,

Счастья, успехов, удачи желаем.

Чтобы горя и ссор никогда вы не знали

В отпуску на Мальдивах почаще бывали.

Чтоб исполнялись все ваши мечты

Были открыты для вас все мосты.

На пожеланиях стоит сделать отдельные акценты. Зачитывая поздравление, важно обращаться к виновникам торжества, визуально и эмоционально контактируя с ними. Перед выступлением обязательно нужно попросить минуту внимания, чтобы никто даже не подумал перебивать.

Поздравления в прозе

Душевная проза на праздниках всегда выглядит красиво, не особо уступая стиху. Молодые слышат текст, а не рифму, смысл поздравления, посыл. Прозу можно написать самостоятельно или скачать с Интернета (ничего крамольного в этом нет). Очень часто люди загружают готовое поздравление и вносят в него коррективы.

«Со второй годовщиной вас, Родные! Учитывая, что символ сегодняшнего торжества — бумага, то и пожелаю вам первым делом побольше хрустящих зеленых купюр. Пусть проблемы улетучиваются как бумажный самолетик, все складывается легко и просто, подобно бумаге. Терпения вам, мудрости, взаимопонимания, любите друг друга и цените».

Если кто думает, что проза легка в чтении и репетировать ее нет смысла, скорее всего он ошибается. Атмосфера праздника добавит волнения, торжественный момент способен сбить с толку, поэтому даже прозу рекомендуется вычитать. Не стоит отходить от листочка до того, пока там не закончится текст, ибо после отступления вернуться к нему будет крайне затруднительно.

«Бумажный статус — показатель того, что семья укрепляется, а отношения стают более прочными. Желаю вам идти плече к плечу без ссор, обид и разногласий. Пусть мир и взаимопонимание царят в доме, а тепло и уют греет сердца. Вы не смотрите, что бумага слабая и может порваться, ведь ее всегда можно заламинировать. Поздравляю вас!»

Свое выступление стоит втиснуть в 1 минуту, или даже меньше, чтобы ни гости, ни виновники торжества не потеряли смысл месседжа, посыл. Если растянуть выступление, вес слов улетучится, люди подустанут концентрировать так долго внимание.

Лучшие поздравительные открытки с годовщиной

Открытки — своеобразная традиция, без которой не обходится ни одно торжественное мероприятие с поздравлениями. Красивые картинки с текстом отсылаются путем сообщений, их распечатывают и используют как конверты для подарков, в основном сертификатов, денег, драгоценностей, билетов, путевок. Открытки также создаются в виде оригами. Учитывая специфику второй годовщины, бумаги должно быть с излишком, поэтому стоит заняться поиском красивых открыток.

Открытку можно преподнести в виде папье-маше, например, слепив сердце из переплетенных лебединых шей. Креативные идеи, немного время и неукротимое желание сделать что-то эксклюзивное, это все, что нужно, не считая клея, ножниц, и бумаги.

Открытками актуально поздравлять друг друга и виновникам торжества. Конечно, кроме красивой картинки, стоит написать стих или прозу (желательно самостоятельно). Так, на самом изображении может быть минимум текста.

Поздравить мужа не так трудно, ведь мужчины менее восприимчивы к сантиментам. Относительно женщин, к их поздравлению стоит подойти тщательней, чем к рыбалке или даже боевым действиям. Картинка обязательно должна соответствовать символике праздника, быть красивой и душевной. К прозе лучше не прибегать, а выбрать стих.

Обычно, свадьба является самым значимым событием в жизни. Поэтому, поздравляя половинку, стоит учесть все ее нюансы и особенности характера. Любит ли она цветы, или лучше для нее сложить красивого лебедя из салфеток, примет ли она шуточные поздравления, будут ли уместны смешные подарки. О слове «недорого» друг для друга стоит забыть. Если имеются проблемы с финансами, подарки лучше оговорить заранее, возможно, целесообразнее будет сделать что-то своими руками.

Празднование бумажной годовщины и выбор подарков

Как правило, 2-ая годовщина брака ассоциируется у людей с бумажными атрибутами, которыми укрыт весь декор. Гости украшают одежду салфетками, приходят с картонными цветами, подарки пакуются в бумагу, открытки, конверты, и даже торт украшается в соответственном стиле.

Крутое необычное оформление праздника на вторую годовщину подарит незабываемые эмоции, а фото будут греть душу спустя многие годы. Украшать все вокруг с помощью бумаги несложно, если хочется подыскать креативную идею, можно посетить тематический форум.

Даже если годовщина отмечается скромно в тесном кругу семьи и близких друзей, стоит подготовить программу, конкурсы, заготовить музыку. Бумажное празднование сложно представить себе без конфетти и хлопушек. Такое оформление задаст атмосферу и позволит весело провести время.

Какая музыка должна играть на бумажной свадьбе? Стоит подготовить как минимум три плейлиста: с динамичной музыкой для танцев, спокойной для застолья, и треками без слов для конкурсов. Лучше избегать заезженных праздничных песен и отдать предпочтение современному творчеству. Можно также дать друзьям задание, скинуть по 3-4 любимых песни, и уже из них делать прикольный микс на свое усмотрение.

Что лучше дарить на бумажные свадьбы? Больше всего ценятся оригинальные и прикольные презенты, даже если они всего лишь преподнесены в таком ключе, а на самом деле являются совершенно обычными. Подарок на бумажную свадьбу должен быть полезен, это основной критерий, которым должны руководится гости, чтобы не испортить праздник. Узнавать, что будет полезным для конкретной пары нужно непосредственно у них. Делать это стоит незаметно и заранее.

Чаще всего на вторую свадьбу дарят:

путевки на отдых (лучший способ отвлечь молодых от бытовой серости, работы и угрюмости будней);

бумажные зеленые деньги (хорошая традиция, ведь пополнение семейного бюджета порой лучшее, что можно придумать);

украшения (жене);

полезные вещи для хобби, например, термос для рыбалки (мужу);

сертификаты в магазины, СПА салоны и другие центры.

Годами люди придумывают, как лучше поздравить пару с их днём. Почему бы не перенять этот бесценный опыт, спросив своих родителей или знакомых постарше. Как правило, они не подскажут, что подарить, но как отметить и поздравить, идею подкинут.

Хоть вторая годовщина и не юбилей, но большие торты никто не отменял. Небольшой вкусный праздничный торт способен задать настроение и днем, и ночью. Чтобы организовать «гулянку года», можно кого-нибудь посадить внутрь торта, это называется «сюрприз». Если торт небольшой, туда может поместиться ребенок, который после появления зачитает поздравительные стихи. Для этой идеи потребуются большие салфетки.

Напомним, как отмечается ситцевая свадьба: лучшие поздравления с первой годовщиной.

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