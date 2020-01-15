Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак сделал неожиданное заявление

Военный заявил, что одним из самых слабых мест ВСУ является плохое владение английским языком.

Как отмечается, в настоящее время и до сих пор часть руководящего состава Вооруженных сил Украины не знают английского.

«К сожалению, на данный момент мы пока не достигли способности большинства руководящего состава ВСУ свободно общаться на английском языке с иностранными коллегами. Это — одно из проблемных мест и одновременно наших важных задач на будущее», — сказал Хомчак.

Также глава Генштаба рассказал, что на сегодня иностранный язык совершенствуют те военные, которые принимают участие в международных операциях и учениях.

«Это нужно для более эффективной работы с иностранными партнерами. Впрочем, не прекращается и работа по улучшению ситуации с освоением навыков владения иностранным языком нашего руководящего состава, — добавил он.

Кроме того, недавно появились детали важного успеха бойцов ВСУ на передовой.

Сообщается, что силы ООС на сегодняшний день контролируют большую часть взлетной полосы ДАП, который расположен в городской черте оккупированного Донецка.

Российско-оккупационные войска "Л/ДНР" часто обстреливают украинских военных, однако им удалось на этом участке улучшить положение своих огневых точек.

Благодаря укреплению ВСУ на этом участке фронта террористы, подконтрольные Кремлю, остались без боеприпасов, и вражеские диверсионные группы не могут выдвинуться на помощь к своим боевикам.

"Мы взяли под контроль взлетную полосу. До этого момента, пока мы не выставили свои наблюдательные посты, противник имел возможность подходить в упор к нашим позициям и вести обстрелы. В настоящее время противник не имеет возможности передвигаться по взлетной полосе. Он не имеет возможности скрытно подойти к нашим позициям", – объяснил журналистам боец с позывным "Морпех".

"Противнику пришлось немного подвинуться, покинуть некоторые свои позиции. Из-за того, что расстояние, противник чуть-чуть отброшен, он не имеет возможности для маневра на переднем крае, начались снайперские обстрелы и они проходят ежедневно", – добавил военнослужащий, рассказывая о важном успехе ВСУ на передовой.

Напомним, умер самоотверженный украинский воин, «настоящий патриот».

Как сообщала Politeka, боец ВСУ таинственно погиб по дороге на Донбасс, появились подробности.

Также Politeka писала, что террористы прорвались и расстреляли ВСУ из пулеметов.