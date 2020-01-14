Новогодняя премия оказалась в разы больше, чем сам оклад министра

Министр обороны перед новым годом получил солидный суммарный доход

Министр обороны Украины помимо зарплаты за декабрь «организовал» себе еще и многотысячную премию. Об этом пишет "Украинские новости" со ссылкой на Министерство обороны страны.

Так в декабре Загороднюк получил в общей сложности около 100 тысяч гривен. «Не с пустыми карманами» встретили наступивший 2020 год и его заместители…

Как стало известно, заработная плата министра обороны Украины Андрея Загороднюка за последний месяц ушедшего 2019 года составила 97,2 тыс. гривен, некоторые же его замы получили около 148 тысяч гривен.

97 191 гривна – именно такова сумма начисленная министру в декабре: 15 238 гривен – его должностной оклад, 3 047 гривен – надбавка за работу в условиях режимных ограничений, также 3 047 гривен – надбавка как эксперту по вопросам тайн, средний заработок за время командировки – 1 076 гривен, премия составила 74 057 гривен и индексация 725 гривен. «На руки» министру государство выплатило 78 239 гривен – после удержание положенных налогов. Напомним, о тяготах "жизни в окопах" на передовой министру известно лишь теоретически - боевого опыта не имеет, но был волонтером.

Также известно, что первому заму Загороднюка Ивану Руснаку выплатили 148 186 гривен зарплаты, заместитель Анатолий Петренко получил 137 357 гривен, Алексей Марценюк – 120 633 гривны, Алина Фролова – 122 284 гривны, Александр Полищук – 129 220 гривен. А экс-госсекретарь Александр Дубляна получил за декабрь почти в полтора раза больше всех вышеперечисленных - 214 504 гривны, это за 17 дней и включительно с: неиспользованным отпуском, премией и индексацией, а также включая компенсацию.

Напомним также, ранее президент Владимир Зеленский одобрил законопроект №0893 «О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан».

Так на сайте Верховной Рады Украины появилась информация о том, что последний этап прохождения вышеупомянутого документа был возвращен с подписью президента Владимира Зеленского. Следовательно, гарант одобрил закон о штрафах – после вступления закона в силу в Украине за отказ в льготном проезде для участников боевых действий (далее УБД) будут беспромедлительно штрафовать.

Как известно, сейчас за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан штраф составляет 8 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а именно 136 гривен. Согласно законопроекту, возможные штрафы для перевозчиков за отказ в бесплатном проезде УБД и ветеранам будут увеличены. 3 октября парламент IX созыва одобрил законопроект во втором чтении. После вступления ЗУ в силу штрафы за правонарушение повлекут наложение на «водителей транспортных средств, граждан — субъектов предпринимательской деятельности штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан» — то есть 850 гривен.

Напомним, Рада приняла закон о незаконном обогащении: кто под прицелом.

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