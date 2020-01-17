Скандально известный крымский бизнесмен Олег Зубков назвал российского президента Владимира Путина «денежным мешком» для полуострова

Владелец белогорского парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» опубликовал в своем блоге послание Путину, передает Politeka.

В нем он пожаловался главе РФ на руководителя оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова. Письмо получилось очень эмоциональным, и теперь неизвестно, как на него отреагируют и так недоброжелательно настроенное руководство аннексированного полуострова.

По его словам, в том, что в Крыму все плохо, виноват Аксенов.

«Вот вы, уважаемый Владимир Владимирович, думаете, что Крым ваш?! Нет, он не ваш, вы лишь денежный мешок для Крыма, и вы уже потратили на Крым более 600 миллиардов рублей и еще, уверен, потратите столько же в ближайшие годы. Может, вы думаете, что Крым наш?! Нет, к сожалению, уважаемый Владимир Владимирович, Крым и не наш. Крымчан чморят и гнобят в Крыму, заставляют сворачивать бизнес и уезжать из Крыма. Не думайте, что я такой один, таких предпринимателей сотни и тысячи», – написал Зубков.

Назначение Аксенова на второй срок руководить полуостровом Зубков назвал «стратегической ошибкой» Путина, поскольку его ставленник неэффективен на своем посту, «заплыл жиром», «забронзовел от собственного величия» и не замечает очевидных вещей. Но самое главное, подчеркивает автор послания, это то, что Аксенова уже не любит народ Крыма.

«Не верите?! Пусть Ваши помощники почитают отзывы и комментарии под любым публичным выступлением С. Аксёнова. А раз нет доверия, то и дела уже не будет», – пишет он.

Зубков просит российского президента вернуть Крым крымчанам, а Аксенова забрать в Москву.

«А к нам пришлите такого главу как, например, сегодняшний мэр г. Ялты И. И. Имгрунт. Тогда и мы будем гордиться Крымом и трудится на его славу, и Вы будите спокойны за российский Крым!», – говорится в послании.

Отметим, что буквально недавно Зубков рассказывал, как хорошо ему жилось при Украине и даже назвал себя «проукраинским». Однако все прекрасно помнят, что именно этот человек в свое время активно радовался аннексии полуострова Россией и грозился натравить своих львов на украинцев, которые придут защищать Крым.

Напомним, известный крымчанин поплатился за любовь к Путину.

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