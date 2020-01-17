В сети продолжают обсуждать тему отставки премьер-министра Украины, Алексея Гончарука

Интернет-пользователи всячески высмеивают ситуацию, создают фотожабы и карикатуры, пишет Рoliteka.net.

Некоторые люди называют новость цирком, другие - же поддерживают решение главы Кабмина.

Так, глава Министерства юстиции Денис Малюська разместил пост в Фейсбук с интересной фотографией.

На снимке от министра не осталось ничего, кроме руки. Стоит отметить, что рука держит ручку и подписывает какой-то документ.

В кабинете на вид пусто: виднеется техника, флаг и герб Украины.

В посте Малюська рассказал, что даже при смерти подпишет приказ об увольнении людей, которые будут "саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства". В конце министр добавил, что Алексей Гончарук - лучший премьер в истории Украины и он поддеживает того.

Пост главы Министерства юстиции собрал за два часа 500 лайков и много комментариев.

"Давайте список, кто саботирует работу Минюста?", "Первым в списке будет Малюська )", "Есть такая пословица. «Встречают по одежке, а провожают по уму», "Ой Денис, ну бросьте. Это уже даже не смешно. Вы бездарно потратили более 4 млн долларов на защиту рейдера Пашинского в международном суде и еще потратите в этом году минимум 3 млн. Вы сначала верните в бюджет 7 млн долларов, а потом смешные посты пишите в ФБ", "Развлекаетесь? Ну-ну", "Когда завод мне вернете переписанный вашим предшественником на кота?", "Ну вот зачем ты сейчас про завод. Господин министр с семьей выживает на 80 тыс. в месяц. Ты бы ему покушать что-то принес. Масло, муку, сахар", "КЛОУН!!!","Позорище", "Уже нет сил работать вообще, не то чтобы в полсилы, аванса в юстиции еще не было", "В этом правительстве вообще есть нормальные люди?", "Займитесь делом, а не освоением фотошоп", "Как стать лучшим премьером в истории Украины за полгода, когда ты профан в экономике". А. Гончарук)", "Чем лучший Алексей Гончарук? Скажите пожалуйста! Чем. Вы о чем????", - написали пользователи сети.

Напомним, Алексей Гончарук подал в отставку после обнародования записей, на которых якобы он сказал, что "профан в экономике".

Напомним, Гончарук подал в отставку: текст судьбоносного заявления.

Как сообщала Politeka, Арестович рассказал о последствиях отставки Гончарука: "Зеленскому конец".

Также Politeka писала, что украинцы выдвинули Зеленскому жесткое требование по Гончаруку, появилась петиция.