Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Фейсбуке сообщил о том, что подает в отставку

Причиной такого шага он назвал желание исключить любые сомнения относительно уважения и доверия к президенту».

По мнению военного и политического обозревателя Алексея Арестовича, отставка Гончарука приведет к политическому кризису в Украине. Об этом он рассказал в эфире Politeka-online. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Гость студии уверен, что в сложившейся ситуации Гончарук со своей наивностью был оптимальным вариантом на послу руководителя Кабмина и менять его пока не на кого. Тем более, сейчас у главы правительства масса ответственных задач.

«Пусть кредит от МВФ получит… На носу массовая приватизация, на носу рынок земли… Вы представляете, каким горячим постом и в отрицательном, и в положительном смысле является пост премьер-министра? Какой дурак туда пойдет?», – отмечает эксперт.

Арестович уверен, что если кресло премьера займут Арсен Аваков или Юлия Тимошенко, то президенту Владимиру Зеленскому «конец в этом смысле», поскольку никакой осмысленной политики он проводить не будет.

Кандидатура Юлии Тимошенко еще более опасна, поскольку можно себе только представить, что будет происходить между ней и главой Офиса президента Андреем Богданом.

«Начнется наш любимый сюжет, в котором мы все проваливаемся», – резюмировал Арестович.

Он также подчеркнул, что скандал с Гончаруком валит рейтинг зеленого большинства, потому что большинство всегда в ответе в глазах народа.

Напомним, Гончарук оскорбил Зеленского и нарвался на гнев украинцев: «Это не дно, а днище».

Как сообщала Politeka, Романенко опозорил Гончарука за новое обещание: "и так пользуемся".

Также Politeka писала о черном дне для Гончарука, премии вылезут боком: что задумали «Слуги народа».