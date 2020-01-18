Игорь Кондратюк в недоумении от того, что в Украине занимаются организацией концертов пророссийских артистов

Об этом известный продюсер написал в своем блоге, передает Обозреватель.

В частности, Игоря Кондратюка довела до бешенства информация о том, что скандально известные российские музыканты Александр Серов и Валерий Сюткин планируют выступить в Киеве.

Продюсер назвал "больными на голову продажными тварями" людей, которые занимаются организацией концертов российских артистов Александра Серова и Валерия Сюткина в столице.

"Я в бешенстве от того, что есть придурки, которые приглашают давать концерты в Украине людей, которые против независимости Украины", – написал Кондратюк в своем блоге.

"Если они говорят, что при этом они не имели отношения к "мир, дружба, жвачка", то они больные на голову, у них нет мозгов. Есть талант, но нет мозгов. Перетекло", – эмоционально добавил продюсер.

Игорь Кондратюк также заявил, что среди российских музыкантов есть до 10 человек, которых можно назвать проукраинскими.

"Есть буквально 5-10 человек среди российских артистов, которых можно назвать проукраинскими. Все остальные – в сад. Взрослейте. Идите в школу. Разбирайтесь в банальных вещах, в том числе в том, кто такой Серов и Сюткин", – объяснил он свою логику.

Кондратюк не сомневается, что СБУ не должна допустить гастролей пропутинских артистов в Украине, "если она Служба безопасности Украины, а не просто пацаны, которые зарабатывают деньги".

Ранее мы сообщали о том, что прокремлевские музыканты Валерий Сюткин и Александр Серов готовятся провести концерты в Киеве.

Ранее оба артиста открыто поддерживали действия России против Украины, однако теперь решили, что это не помешает им выступить в Киеве. Так, Серов планирует провести свой концерт во Дворце Украина 23 марта, а Сюткин хочет выступить 27 апреля.

По данному факту в СБУ уже обратились действующие нардепы. В своем обращении они отметили, что артисты, выступавшие перед оккупантами в Крыму или поддержавшие аннексию, не должны иметь возможность зарабатывать в Украине.

Напомним, Александра Серова расстреляли под Москвой: появилось срочное обращение.

Как сообщала Politeka, любитель Путина собрался с концертом в Киев: «Провел аннексию блестяще».

Также Politeka писала, что сын любителя Путина Табакова развлекается в центре Киева, такого им не простят.