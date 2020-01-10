Сын любителя Путина Олега Табакова засветился в Киеве

24-летний Павел Табаков, который пошел по стопам родителей и стал актером, решил посетить украинскую столицу. Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует новое фото, опубликованное в Инстаграме молодого артиста.

На снимке Табаков-младший позирует в Киеве в компании своего друга, а также персонажа из мультфильмов «Шрэк».

Примечательно, что до этого Павел уже успел отметиться на украинском горнолыжном курорте «Буковель», где он с удовольствием покатался на лыжах.

Такая любовь артиста к отдыху в Украине вызывает большие вопросы, учитывая весьма однозначную позицию его ныне покойного отца. Как известно, Олег Табаков неоднократно высказывался против нашей страны, особо не выбирая выражений. Он был одним из известных россиян, которые подписали письмо в поддержку политики президента России Владимира Путина относительно российской военной интервенции в Украину. Кроме того, он неоднократно заявлял, что Крым должен принадлежать России.

«Все случилось справедливо. Если бы наши украинские братья были бы умнее, они не стали бы дискутировать на эту тему. Наоборот, надо было сказать: "Простите нас, Христа ради! Мы на халяву купились". Потому что никакого отношения Крым к Украине зависимой и независимой не имеет», - утверждал Табаков-старший.

Кроме того, самих украинцев знаменитый актер называл «убогими» и утверждал, что те отстают от россиян.

«Я жалею их, понимаете? Они в каком-то смысле убогие. А сейчас я совсем такую сакраментальную мысль вам скажу. Беда же настоящая заключается в том, что во все времена их лучшие представители интеллекта, литературы - они по сравнению с русскими были где-то на второй или третьей позиции. Мне неудобно за них», - причитал Табаков.

Актер также утверждал, что несмотря на то, что у него самого «четверть крови украинская», он давно «махнул рукой» на наш народ.

Напомним, раскол в семье Табакова: дети узнали последнюю волю знаменитого отца, жить с этим будет трудно.

Как сообщала Politeka, раскрыта печальная тайна завещания Олега Табакова, услышав которую «исчез» младший сын актера.

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