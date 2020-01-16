Российский певец Валерий Сюткин, который поддержал аннексию Крыма в 2014 году, собрался выступить с сольным концертом в Киеве
"Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость может быть восторжествовала", – сказал Сюткин в интервью российскому каналу.
(Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
На афишу концерта сторонника Путина обратил украинский шоумен Сергей Притула на своей странице в Facebook.
"Валера Сюткин считает, что Владимир Владимирович провел аннексию Крыма "блестяще"!!! Внимание, знатоки, вопрос: проведет ли Валерий свой концерт во "Дворце Украина"? Минута пошла!", – написал шоумен.
Белокурая красотка из Квартала 95 показала, чем ее щедро наградила природа: "Идеальная"
Мисс Украина разделась, выгнула спинку и без стыда показала свою красоту: "Мечта шейха"
Звезда «Великолепного века» с грязной головой засветилась после работы: "Как Роксолана в рабстве"
Кошевой из Квартал 95 набросился на жену, кадры семейного скандала: «Ты куда меня вообще...?»
Отметим, позже этот его пост был удален, но его скриншот сохранился в сети.
Концерт Сюткина запланирован на 27 апреля 2020 года в столичном "Дворце Украина".
Напомним, ранее Валерий Сюткин заявил, что пока не собирается давать концерты в оккупированном Крыму и в Украине.
Сюткин в свою очередь назвал условие, при котором может выступить в Украине.
«Я не даю больших концертов ни там, ни там, потому что это будет разъединять. Просто пока не время. Я могу сделать что-то частное, но это не будет никакого анонса. Но я не делаю ни там, ни там», — рассказал он.
Отметим, что в 2014 году Сюткин полностью поддержал действия президента России Владимира Путина по аннексии Крыма, утверждая, якобы историческая справедливость наконец восторжествовала.
Напомним, российский певец ошарашил внешним видом, фанаты заподозрили неладное: "Перепил и...".
Как сообщала Politeka, российского певца расстреляли под Москвой: появилось срочное обращение, детали ЧП.
Также Politeka писала, что российский певец огорошил признанием о "ДНР": "Закрыл для себя Украину".