Драка в кафе обернулась для известного музыканта Александра Серова перестрелкой

Об этом певец рассказал в интервью журналистам, передает Стархит.

По его словам, ЧП произошло еще в конце прошлого года.

Во время отдыха в одном из подмосковных кафе началась потасовка, в ходе которой один из нападавших достал пистолет и открыл огонь по Александру Серову.

"Я отдыхал в кафе. Там началась потасовка – вышли на улицу поговорить, разобраться так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет и он выстрелил мне в ногу! Конечно, я перепугался!", – вспоминает музыкант.

Серов также отметил, что после перестрелки его госпитализировали в больницу, где медики извлекалю пулю.

"Здоровью сейчас ничего не грозит. Спасибо врачам, которые поставили на ноги. Вытащили пулю, все обработали. Правда, теперь я прихрамываю. Но, думаю, быстро заживет. Конечно, теперь приходится быть под присмотром медиков. В назначенное время приезжаю к ним на консультацию", - добавил он.

Подытоживая, Александр Серов заявил, что его обидчиков задержать не удалось.

"Они дали деру врассыпную! Я думаю, туда даже полиция не приезжала", - резюмировал музыкант в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что у известного российского певца Александра Серова произошло большое горе.

Сам музыкант в общении с журналистами рассказал, что очень сожалеет из-за недавней смерти его коллеги Юлии Началовой. Серов посетовал, что никак не может оправиться от этой потери, и что эта трагедия не дала ему весело встретить его 65-летие.

“Не очень радостное настроение, так как ушла Юлия Началова, девушка, которая пела со мной на одних концертах. Не могу представить, что такой красавицы больше нет”, — заявил Серов.

Певец рассказал, что не планировал больших торжеств в связи со своим юбилеем, и что главным подарком для него было бы ощутить духовное спокойствие и умиротворение.

Напомним, стали известны последние слова Началовой перед смертью.

Как сообщала Politeka, названо имя «следующей жертвы» проклятия «Последнего героя».

Также Politeka писала, что Юлию Началову похоронили в белоснежном гробу: люди аплодировали и плакали, фото.