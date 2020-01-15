Драка в кафе обернулась для известного музыканта Александра Серова перестрелкой
Об этом певец рассказал в интервью журналистам, передает Стархит.
По его словам, ЧП произошло еще в конце прошлого года.
Во время отдыха в одном из подмосковных кафе началась потасовка, в ходе которой один из нападавших достал пистолет и открыл огонь по Александру Серову.
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"Я отдыхал в кафе. Там началась потасовка – вышли на улицу поговорить, разобраться так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет и он выстрелил мне в ногу! Конечно, я перепугался!", – вспоминает музыкант.
Серов также отметил, что после перестрелки его госпитализировали в больницу, где медики извлекалю пулю.
"Здоровью сейчас ничего не грозит. Спасибо врачам, которые поставили на ноги. Вытащили пулю, все обработали. Правда, теперь я прихрамываю. Но, думаю, быстро заживет. Конечно, теперь приходится быть под присмотром медиков. В назначенное время приезжаю к ним на консультацию", - добавил он.
Подытоживая, Александр Серов заявил, что его обидчиков задержать не удалось.
"Они дали деру врассыпную! Я думаю, туда даже полиция не приезжала", - резюмировал музыкант в общении с журналистами.
Ранее мы рассказывали о том, что у известного российского певца Александра Серова произошло большое горе.
Сам музыкант в общении с журналистами рассказал, что очень сожалеет из-за недавней смерти его коллеги Юлии Началовой. Серов посетовал, что никак не может оправиться от этой потери, и что эта трагедия не дала ему весело встретить его 65-летие.
“Не очень радостное настроение, так как ушла Юлия Началова, девушка, которая пела со мной на одних концертах. Не могу представить, что такой красавицы больше нет”, — заявил Серов.
Певец рассказал, что не планировал больших торжеств в связи со своим юбилеем, и что главным подарком для него было бы ощутить духовное спокойствие и умиротворение.
Напомним, стали известны последние слова Началовой перед смертью.
Как сообщала Politeka, названо имя «следующей жертвы» проклятия «Последнего героя».
Также Politeka писала, что Юлию Началову похоронили в белоснежном гробу: люди аплодировали и плакали, фото.