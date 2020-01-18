Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, на какую весну могут рассчитывать украинцы.

По словам эксперта, в марте Украину накроют морозы. Несмотря на то, что зима в нашей стране сравнительно теплая, март будет по-зимнему холодным. Горбань объясняет, что 2020 год по классификации Брюсова календаря – это год Луны. В эти года весна всегда холодная.

«До середины марта будут держаться сильные морозы. В апреле – холодно и сыро, только в конце месяца станет ясно и тепло», - рассказал Леонид Горбань.

По его словам, в мае будет жарко. При этом не будет дождей, что приведет к засухе и сильной жаре.

Синоптик Гидрометцентра Татьяна Черная рассказала, что сейчас украинцы столкнулись с аномальной зимней погодой. Конечно, и ранее случалось, что погода в январе была теплой, но, по словам синоптика, она ранее никогда не держалась в течение всего месяца. Черная подчеркнула, что такое потепление впервые фиксируется в Украине. Интересно, что теплая погода без минусовой температуры продержится в стране как минимум до 23 января. Потом столбик термометра может поползти вниз, но незначительно.

Как объясняет Татьяна Черная, такое потепление связано с переносом воздушных масс. Если бы установился устойчивый перенос арктических масс, украинцы могли бы рассчитывать на традиционную зиму. Сейчас же к нам идут воздушные массы с Атлантики и юго-запада Европы.По словам синоптика, всему виной изменения в атмосфере и парниковый эффект.

Впрочем, Черная тоже прогнозирует, что холода рано или поздно придут в Украину. По ее словам, это может случиться даже в апреле.

Напомним, что температурные качели не пожалеют никого: погода поиздевается над украинцами, к чему готовиться.

Ранее Politeka сообщала, что над Украиной повис мощный антициклон.

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