Погода в Україні 18 січня відзначиться туманами і перепадами температур

Зима продовжує дивувати українців аномально-теплою погодою й відсутністю опадів. Не зміниться ситуація і в суботу, 18 січня, про що свідчить новий прогноз Укргідрометцентру. Очікується, що в цей день в Україні буде без опадів, а температура істотно не зміниться, залишаючись вище звичного для цього часу року.

Зокрема, на заході країни вдень 18 січня температура підніметься до +2…+4 градусів, а у Вінниці та на Закарпатті – опуститься до 0. Вночі, як і в цілому на всій території країни очікуються невеликі заморозки – до -2…-5 градусів.

У північних областях температура вдень також складе +2…+4 градуси, а вночі від -1 до -3. У центральній частині країни вдень очікується +1 градус, а вночі стовпчики термометра покажуть від -1 до -4 градусів. У Донецьку і Луганську +1...+3 градуси тепла вдень -2...-4 вночі.

У південних регіонах вдень температура складе +1…+4 градуси, а вночі опуститься до -1…-3.

У Києві вдень температура підніметься до +1…+3 градусів, а вночі очікується -1…-3. У суботу в столиці буде без опадів, а вночі та вранці очікується туман.

Синоптики також попереджають, що через підвищений атмосферний тиск очікуються тумани по всій території країни.

Раніше ми писали про те, що погода в Україні найближчим часом буде відносно теплою, як для середини січня. Збережеться поки і ситуація з відсутністю істотних опадів на території країни. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

«Які б метеорологічні бурі де не вирували, які б сніги не випадали і які б не тріщали морози, у нас, в Україні, продовжується, і вже не знати який, термін антициклонів і вітрів південного, тобто, теплого, напрямків».

Нагадаємо, прийшла весна: свіжий прогноз погоди вражає, «хрещенські морози канули в Лету».

Як повідомляла Politeka, погодні гойдалки змусять українців страждати, морози атакують з новою силою.

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