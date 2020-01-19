19 января в "Борисполь" прибыл самолет с телами 11 погибших в результате крушения рейса "Тегеран-Киев"

Первые лица страны, включая президента Владимира Зеленского, встречали тела в аэропорту. Гробы, завернутые в национальные флаги, под аккомпанемент оркестра, грузили в катафалки. Украинцы со слезами на глазах прощались с погибшими, возлагая цветы и зажигая свечи (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Отметим, в "Борисполе" собралось около тысячи человек, чтобы отдать дань памяти 9 членам экипажа и двум пассажирам, летевшим на том злополучном рейсе. Среди встречающих борт с телами не только руководство страны и родственники погибших, но и почти все сотрудники "Международных украинских авиалиний". Ранее президент "МАУ" Евгений Дыхне призвал всех неравнодушных встретить "ангелов рейса Тегеран-Киев".

Напомним, авиакатастрофа произошла ночью 8 января в Иране. Недалеко от аэропорта Тегерана рухнул самолет "МАУ" с 176 людьми на борту. В результате трагедии погибли 11 украинцев, включая 9 членов экипажа.

Спустя три дня после инцидента, иранские власти признали, что ошибочно сбили украинский Боинг, так как система ПВО восприняла его за угрозу, перепутав с ракетой.

Ранее мы сообщали, в сети появились душераздирающие кадры, как украинцы в день трагедии начали приходить в "Борисполь", де установили стенд с портретами погибших. Кадры с мужем одной из бортпроводниц сбитого Боинга растрогали всю страну. Молодой мужчина целовал портрет супруги и просил у нее прощения, его забирали от стендов, но он все время возвращался.

Напомним, бунт в Тегеране из-за "Боинга": полиция травит людей газом, слышна стрельба.

Как сообщала Politeka, решение по Боингу принято, Иран не отвертится: заявление, которого ждали все

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