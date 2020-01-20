Жительница Первомайска Елена Сорокина пробыла год в плену у боевиков за то, что клеила в родном городе листовки за Украину

Женщину освободили в рамках большого обмена пленными 29 декабря 2019 года, и о пережитом она рассказала изданию Deutsche Welle.

В мирной жизни 50-летняя женщина была совладелицей зоомагазина. Она никогда не скрывала свою проукраинскую позицию, что было весьма не по духу так называемым властям «ЛНР». Два года она расклеивала листовки, пока однажды попала в поле зрения камер. За ней установили наблюдение.

Когда Сорокина выставила на распродажу товары со своего зоомагазина, боевики решили, что она собирается уехать в Украину, схватили ее и кинули в сети информацию, что женщина повесилась. Однако затем появилась информация, что Елену приговорили к высшей мере наказания. Скрыть ее исчезновение не получилось из-за широкой огласки ее исчезновения.

Женщину приговорили к 13 годам лишения свободы, обвинив ее в измене Родине, сотрудничестве с СБУ и экстремизме.

По словам Елены, ей удалось избежать пыток и физических издевательств в подвалах «республики», однако психологическое давление было очень сильно. Женщина же до конца верила, что Украина ее обменяет.

Сегодня она проходит лечение в Феофании, потому что в заключении обострился варикоз, а также из-за плохой воды в тюрьме у нее образовался камень в желчном пузыре, предстоит операция.

Узнав о том, на что Украина пошла ради обмена пленных, Сорокина была не в восторге.

«Если на такие большие уступки пошли действительно ради обмена, то мы были бы согласны сидеть там и дальше. Потепление в отношениях между Украиной и Россией очень огорчает», – говорит она.

По ее словам, возвращать Донбасс надо было раньше и более радикальными мерами.

«Нужно было еще в 2014-м отрезать свет, газ, воду, и все пошло бы быстрее. Сейчас они стали независимыми: у них газ, свет российские. По воде они немного от Украины зависят. Но там же ведется сумасшедшее промывание мозгов. Уже выросло поколение детей, который воспитаны на агрессии против Украины», – поведала она.

И, несмотря ни на что, в оккупации остается много людей, которые любят Украину, но бояться говорить об этом. Выехать оттуда могут далеко не все патриоты в силу разных обстоятельств.

Теперь Сорокина собирается дойти до ЕСПЧ, чтобы привлечь к ответственности и Россию, как страну-агрессора, и следователя так называемого МДБ "ЛНР, и человека, который свидетельствовал против нее в суде.

Напомним, освобожденным Зеленским боевикам устроили "теплый" прием в "ДНР".

Как сообщала Politeka, пленница боевиков рассказала о пережитом в подвалах "ДНР".

Также Politeka писала, что выжившие узники секретной тюрьмы "ДНР" рассказали о пережитых мучениях.