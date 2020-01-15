С дня обмена пленными между Россией и Украиной прошло уже более двух недель, и все это время полученные «ДНР» узники остаются взаперти

Бывшие пленные находятся в медицинском учреждении, откуда их выпускают разве что погулять по территории медучреждения под присмотром представителей «МГБ».

Об этом сообщает информагентство «Донбасс».

Местная «госбезопасность» уже проверила всех освобожденных, претензии по большинству из них отсутствуют.

Звонки, поступающие на «горячую линию» омбудсмена «ДНР» Дарьи Морозовой, игнорируются второй день, и люди не могут узнать никакой информации насчет ближайшего будущего.

13 января 26 бывших пленных собирались освободить и перевезти в одно из общежитий Горловки, однако активности в этом направлении как-то не наблюдалось совершенно. Остальных пока планируют оставить в больнице для дальнейших проверок спецслужбами.

16 января руководство «ДНР» пообещало выплатить освобожденным разовую помощь в сумме 20 тысяч рублей, в том время Киев заявил о намерении дать каждому освобожденному из плена украинцу по 100 тысяч гривен, что, по курсу Центробанка РФ, составляет 255 тысяч рублей.

Журналистам удалось пообщаться с теми, кого собираются отправить в Горловку. Те, как оказалось, не в восторге от подобной перспективы, поскольку «это не лучшее место после плена». Они предвидят сложности с оформлением документов и отмечают, что из Горловки в Донецк особо не наездишь.

Также пока ничего неясно и о предоставлении рабочих мест освобожденным боевикам и террористам, хотя ранее в «ДНР» обещали их трудоустроить.

В сетях не обошлось без комментариев по этому поводу.

«Ещё пару недель и они тихо исчезнут», «Странно, что еще не расстреляли, как при совке», «Ещё всё может быть», – пишут пользователи.

Напомним, пленница боевиков рассказала о пережитом в подвалах "ДНР".

Как сообщала Politeka, сыновья пленницы боевиков «ДНР» пришли под российское консульство.

Также Politeka писала, что боевики на Донбассе начали уничтожать сами себя.