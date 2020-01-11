Жительница Горловки Марина Чуйкова провела в плену террористов полтора года и вернулась в Украину только в конце декабря после большого обмена пленными

За это время женщине пришлось пережить немало ужасов и унижений, о чем она рассказала затем журналистам, передает издание «Горловка.ua».

В мирной жизни Чуйкова работала медсестрой в больнице. С началом войны ее сыновья Савва и Артур уехали в Харьков, а она осталась в Горловке, чтобы ухаживать за больной мамой.

Периодически женщина выезжала в Украину, чтобы купить продукты и лекарства, проведать детей. Весной 2018 года во время возвращения в Горловку ее задержали на пропускном пункте от «ДНР» и забрали паспорт.

Далее начались унижения. К ней привели женщину, которая раздела ее догола и обыскала, затем явились двое типов из «МГБ ДНР», арестовали горловчанку, обвинив ее в шпионаже и предательстве. Дальше надели мешок на голову и увезли в «МГБ Донецка».

Ее возили по городам и по военным частям «показывали, как обезьяну», называли предательницей. Кроме того ее оскорбляли, пинали, били головой о дверь, даже расстрелом пугали, поставив к стенке, однако ничего не произошло.

В конце концов ее бросили в подвал, где в маленькой комнатке без элементарных удобств она находилась под круглосуточным наблюдением.

Женщину ежедневно водили на допрос и вынуждали подписать заранее заготовленный текст признания в измене Родине. По словам Чуйковой, после месяца пыток она почти готова была это сделать, а в один из дней даже молилась в камере, чтобы ее поскорее расстреляли, лишь бы все закончилось. Немного легче стало, когда горловчанкуперевели в СИЗО.

Суд по сфабрикованному на скорую руку и абсурдному делу продолжался почти год, и все это время сыновья Марины стучались во все инстанции, поскольку не знали, что с мамой. О ее местонахождении стало известно только после того, как адвокат пленной позвонил бывшему мужу Чуйковой.

«Через год вывезли на следствие и сказали: «Либо ты будешь годами читать дело, подписывать документы, корректировать и спорить с нами, либо подпишешь, что ты со всем согласна, мы тебя быстро осудим, впишем в списки на обмен, и ты поедешь к детям». Конечно, я схватилась за этот шанс. Я хотела увидеть детей, помочь своей больной маме – я все подписала», – говорит Марина.

За "шпионство" Марину приговорили к 11 годам лишения свободы. Ее этапировали в Снежнянскую женскую колонию. Там она работала швеей. На заработанные за месяц 97 рублей смогла впервые за все время плена позвонить сыновьям.

29 декабря Марину и еще трех женщин обменяли, и она вернулась в Украину. За время плена у нее обострились хронические заболевания. Но печальнее всего, что мама не дождалась дочь. Старушка умерла за 40 дней до радостного события.

Чуйковой помогут восстановить документы, чтобы она вернулась к нормальной жизни. А пока ее ждет лечение в санатории после пережитых ужасов.

Напомним, на Донбассе восстали против «русского мира», террористы понесли огромные потери.

Как сообщала Politeka, сыновья пленницы боевиков «ДНР» пришли под российское консульство.

Также Politeka писала, что боевики на Донбассе начали уничтожать сами себя.